Uns senglars ataquen un nen de quatre anys i maten el gos que el va defensar

Un grup de sis senglars que passejava per la localitat de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) va acorralar dissabte passat un família que anava amb un nen de quatre anys.









Els animals van anar directament a atacar el petit, de manera que els pares el van agafar en braços i, al mateix temps, el gos de la família va defensar el nen i es va encarar als senglars.





La família va sortir corrent amb el nen i, en tornar al lloc dels fets a buscar el gos, van veure que estava sent atacat.





El pare del nen, David, va intentar salvar el gos però, segons ha relatat, li va ser impossible acostar-se. "Vaig intentar salvar l'animal, però va ser impossible perquè els senglars van anar a per mi", explica l'home.





VEÏNS AMB PALS





Un grup de veïns armat amb pals va espantar els senglars i un noi va rescatar el gos, que va anar directament al veterinari. Allà li van dir que el gos estava molt greu i, finalment, va morir.





Els fets van passar el dissabte 27 d'abril. Diversos veïns han assenyalat que cada vegada són més els senglars que habiten a la zona boscosa propera a la localitat i que s'acosten sense por a Sant Vicenç dels Horts.





El cas de Sant Vicenç dels Horts no és l'únic, ja que en els barris de la ciutat de Barcelona a prop de la muntanya de Collserola també apareixen de tant en tant aquests animals passejant pels carrers i furgant a les escombraries.





La corpulència l'animal, la velocitat i els potents ullals el converteixen en un animal perillós quan ataca.





CAÇA





Per això, després de conèixer la mort del gos per l'atac de senglars, la Federació Catalana de Caça (Federcat) alerta que el senglar "és un animal salvatge i com a tal pot tenir reaccions contra les persones".