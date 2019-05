La jutge processa Camps i exmembres de la Generalitat valenciana per la construcció del circuit de F1

La jutgessa del Jutjat d'Instrucció número 17 de València ha decidit processar l'expresident de la Generalitat Francesc Camps; qui va ser el seu vicepresident Vicente Rambla; l'exconseller d'Infraestructures Mario Flores i càrrecs de l'Ens Gestor de la Xarxa de Transport i Ports de la Generalitat (GTP) i empresaris, en la causa per la construcció del circuit urbà de la Fórmula 1 a València. Entre aquests últims, es troba el representant de FCC Construcción SA José Mayor Oreja, germà de l'exministre Jaime Mayor Oreja.









Sobre Camps, la jutgessa sosté que "va impulsar" i "permetre" la construcció del circuit -"amb l'única intenció de projectar la seva imatge" com a màxim representant de la Comunitat- "al marge de les funcions pròpies" de la seva competència de president; de la legislació aplicable i "utilitzant indegudament dels fons públics, alterant dades i dates en documents d'expedients administratius, donant-se tracte de favor a determinades empreses que resultaven beneficiades d'adjudicacions públiques per donacions i lliuraments de diners no fetes de manera altruista, sinó amb caràcter finalista, per obtenir com a contrapartida adjudicacions irregulars ".





En total, són 16 els processats mentre que la instructora ha acordat l'arxiu del cas per a altres 17 persones, entre elles, qui va ser secretari autonòmic d'Esports i exsecretari general del PP, David Serra, i l'assessora de l'expresident Belén Reyero, treballadors i representants legals d'altres constructores i empreses.





La magistrada assenyala en la interlocutòria d'incoació de procediment abreujat que arriba aquesta decisió després del resultat de les diligències d'investigació i instrucció practicades; les declaracions d'investigats i testimonis; informes de Guàrdia Civil i Policia; documental procedent dels registres o requerida a l'administració i l'informe de la Intervenció de la Generalitat, que revelen indicis "suficients, sòlids, raonables i consistents" contra Camps per prevaricació, malversació i falsedat documental; suborn i / o tràfic d'influències.





En la resolució, la jutgessa dóna trasllat a Ministeri Fiscal i Advocacia de la Generalitat perquè en deu dies formulin escrit d'acusació, demanin obertura de judici oral, l'arxiu de la causa o sol·licitin la pràctica de diligències complementàries. La resolució no és ferma, pel que cap la interposició de recurs.