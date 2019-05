L'Hospital Quirónsalud Barcelona, l'Hospital Universitari Dexeus i el Centre Mèdic Teknon col·laboren amb l'associació Som Prematurs per acompanyar i assessorar les famílies de nadons prematurs.









El director territorial dels hospitals privats del Grup Quirónsalud a Catalunya, Germán Barraqueta, i la presidenta de Som Prematurs, Elisabet Farga, han signat un conveni per col·laborar en diversos projectes relacionats amb la prematuritat, especialment en la gestió emocional de les famílies.





En aquest sentit, Elisabet Farga explica que "cap pare està preparat per viure una situació com aquesta, en la qual el seu fill acabat de néixer ha de romandre ingressat a l'hospital durant dies, setmanes o fins i tot mesos. És una experiència molt difícil de gestionar emocionalment, i a vegades el que necessiten aquests pares és parlar amb algú que hagi passat pel mateix que ells, sentir-se compresos".





Per això Som Prematurs formarà pares i mares que ja hagin passat per situacions semblants als tres centres, perquè siguin ells mateixos els qui, amb la col·laboració del personal sanitari, acompanyin les famílies amb nadons ingressats a la Unitat de Nounats, a través de xerrades, tallers o simplement parlant amb ells.





Per la seva part, Germán Barraqueta afirma que per al Grup Quirónsalud "és una satisfacció poder participar en aquest projecte que segueix una de les línies estratègiques de la companyia, que és treballar en la millora de l'experiència del pacient. Als nostres centres tenim els mitjans assistencials per tractar nadons prematurs amb unitats de nounats amb cures intensives de diversos graus de complexitat, però entenem que les cures han d'anar més enllà i el treball dels voluntaris de Som Prematurs amb la col·laboració dels nostres professionals ens permetrà oferir a les famílies aquest suport que necessiten".





A més, aquest acord obre la porta a la col·laboració dels tres centres amb Som Prematurs en projectes d'investigació relacionats amb els aspectes clínics de la prematuritat, ja sigui en l'àmbit de la prevenció, el diagnòstic o el seguiment terapèutic, i a col·laborar en aspectes relacionats amb la difusió i la sensibilització de la societat.





L'any 2017 van néixer a Catalunya més de 66.800 nadons, i gairebé 5.000 van fer-ho de manera prematura, abans de la setmana 37 de gestació. Entre el 0,5 i l'1% van ser grans prematurs, és a dir, van néixer abans de la setmana 28 de gestació.





SOM PREMATURS





Som Prematurs és una associació sense ànim de lucre que neix amb l'objectiu d'acompanyar els pares de prematurs en la carrera de fons que suposa el naixement prematur d'un fill, proporcionant-los un punt de trobada, suport, informació i aprenentatge, on se sentin escoltats i on puguin compartir les experiències, resoldre dubtes, escoltar les preocupacions i opinions, i naturalment compartir els èxits.