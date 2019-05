Reprimenda de la Sindicatura per la compra de medicaments de la sanitat catalana

En el darrer informe de la Sindicatura de Comptes sobre la contabilitat de l'Institut Català de Salut durant l'any 2015, l'organisme remarca les deficiències del procediment seguit per la sanitat catalana a l'hora de comprar medicaments.





L'ICS va utilitzar un concurs sense publicitat per comprar fàrmacs que, d'acord amb les seves característiques farmacològiques, no podien ser substituïts per medicaments d'altres fabricants sense autorització expressa del metge prescriptor. Així doncs, en molts casos es va oferir contractes en exclusivitat a empreses del sector.





Tanmateix, en els expedients de contractació d'aquests medicaments no s'inclouen certificats de l'Agència Europea del Medicament ni de l'Agència Espanyola del Medicament que avalin la especificitat dels fàrmac i que, per tant, justifiquin aquest procediment de compra. En les al·legacions, l'ICS es justifica dient que aquesta informació es pot consultar telemàticament a la web de l'Agència Espanyola del Medicament.





15 EMPRESES ACAPAREN EL 70% DE LA COMPRA DE MEDICAMENTS





Entre les companyies amb més contractació per part de l'ICS es troben Gilead Sciences, que lidera el ranking amb 11,5 milions d'euros; Janssen-Cilag, 7 milions; Merck Sharp & Dohme, 4,2; Abbvie, 4,1; Laboratoris VIIV Healthcare, 2,3; Roche Farma, 2; Bristol Myers Squibb, 1,8; Pfizer, 1,4; y Bayer, 1,2 milions. En total, quinze proveïdors d'un total de 222 van acaparar més del 70% de la despesa en medicaments.









La Sindicatura també critica que el Govern abusés del trossejament de contractes per sota de la quantitat de 18.000 euros. L'organisme valora que hagués estat més adequat establir paquets de contractació que agrupessin tots els serveis o béns que corresponien a un mateix proveïdor.





De fet, la Conselleria va seguir el mateix procediment per comprar material sanitari o béns generals, com vestuari o aliments. L'ICS va emprar contractes menors el 2015 per satisfer aquestes necessitats per un valor total de 54,6 milions d'euros. De nou, una quantitat reduïda de companyies se'n va endur una facturació per valor de 19 milions.