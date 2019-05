La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha detectat una manca de transferència d'ingressos del Servei Català de la Salut (CatSalut) a l'Institut Català de la Salut (ICS), i ha indicat que l'ICS va rebre 140.320.000 menys de finançament respecte a l'import dels serveis prestats i facturats al CatSalut.









En un informe publicat aquest dijous, la Sindicatura ha analitzat els comptes de l'ICS el 2015, quan l'ens no va poder comptabilitzar en el pressupost de aquest exercici despeses realitzades per 139,70 milions per falta de crèdit pressupostari suficient.





En analitzar una mostra de diversos hospitals, la Sindicatura ha detectat "diverses incidències" en la fiscalització de les retribucions del personal en els comptes de l'ICS el 2015, relacionades amb la jornada laboral, els complements i els triennis percebuts, en analitzar una mostra de diversos hospitals.





Per exemple, s'ha detectat falta de validació del càrrec adequat en assumptes sobre jornada laboral i hores extraordinàries, treballadors amb triennis duplicats per aparèixer com 'funcionaris' i 'estatutaris' alhora, i un directiu que va cobrar un complement addicional per 8.300 euros sense que hi hagués la resolució del conseller que requereix la normativa.





La Sindicatura ha vist que aquest any l'ICS va executar una despesa d'almenys 143.790.000 d'euros a l'empara d'acords marc que havien acabat el seu període de vigència, o sense formalitzar els contractes derivats basats en acord marc o amb pròrrogues no previstes que excedien la durada establerta en clàusules administratives o en la llei.





També apareix que part no quantificada de la contractació per adquisició de medicaments, material sanitari i prestacions de serveis es va fer a través de contractes menors, quan en ser adquisicions reiterades s'haurien d'haver tramitat agrupades, amb un procediment que garantís la publicitat i la concurrència.





La Sindicatura ha afirmat que en tres licitacions, l'ICS va considerar com a criteris de valoració de les ofertes "aspectes que en realitat eren mitjans d'acreditació de la solvència tècnica de les empreses", i va valorar aspectes com millores quan no s'especificaven com a tal en els plecs.





L'ICS va formalitzar la majoria dels negocis jurídics per al subministrament i les prestacions de serveis per a entitats del sector públic de la Generalitat o per altres entitats del Siscat a través de conveni de col·laboració amb aquelles entitats, però "aquests negocis jurídics no tenen les característiques pròpies dels convenis", ha considerat.