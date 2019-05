El primer any de gestió de Vicent Sanchis al capdavant de la televisió catalana ha estat letal per als ingressos publicitaris de la cadena pública. Aquesta és la conclusió que es reflecteix en els comptes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) aprovades per a l'exercici de 2018.









Si bé TV3 ja portava un camí descendent en els seus ingressos publicitaris des 2016, l'any passat ha estat la gota que ha fet vessar el got. La televisió de la CCMA va recaptar un 20% menys del que s'esperava en anunciants, cosa que no va impedir a la casa recuperar un equilibri pressupostari que havia desaparegut durant els últims exercicis. Encara aquesta fita es deu també a l'assignació extra de 20,6 milions que va rebre del Govern per pagar la factura endarrerida de l'IVA.





Tot i la caiguda sostinguda en publicitat a la resta de televisions, tant privades com públiques, els gestors de TV3 van ser optimistes en el seu càlcul i van assignar un total de 68 milions en el pressupost no executat de 2018.





Però la realitat és tossuda: la cadena pública es va quedar molt lluny de la previsió, recaptant només 54 milions el 2018.





PRODUCTORES AMIGUES





Aquesta situació complexa per a les arques de la cadena pública no ha impedit que la política d'externalitzacions segueixi endavant en la "nostra". Durant l'any passat, les productores afins a l'independentisme, com Minoria Absoluta o Mediapro, s'han inflat a encàrrecs milionaris de TV3.





Segons ha revelat la diputada del PSC, Beatriz Silva, durant la comissió de la CCMA del Parlament, les dues societats han rebut 15 milions d'euros des de 2016 fins a l'actualitat.





Aquest mim amb les companyies de Toni Soler i Jaume Roures ha estat denunciada per la diputada: "seria més lògic que aquesta producció estigués repartida en moltes productores", ja que "una de les missions de TV3 és fer de motor del sector audiovisual".





La concentració de la producció externa en unes poques productores amigues arriba a l'extrem en el cas de Minoria Absoluta: en els últims tres exercicis, l'empresa ha rebut un total de 32 contractes per realitzar programes com 'Està Passant', 'Polònia' o 'Crackòvia'. Per la seva banda, Mediapro ha estat l'artífex durant l'últim any de fins a tres documentals relacionats amb el referèndum il·legal d'independència.