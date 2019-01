TV3 encara un nou any amb les mateixes tares que acumula per culpa d'una gestió ineficient i polititzada. La manipulació a mans de l'independentisme i una plantilla infrautilitzada en pro de la contractació a productores satèl·lits llasten la televisió que, com els seus mateixos defensors denominen, hauria de ser "la teva" per a molts catalans.





El seu director, Vicent Sanchis, el primer que ha rebut una moció de reprovació en la història de Catalunya, no ha aconseguit donar un tomb a la caiguda en publicitat de la cadena pública. La inversió en anunciants es va desplomar un 33% a l'agost, tres punts per sobre de la mitjana de la resta d'autonòmiques, i fins a setembre de 2018 la CCMA havia ingressat 37.900.000 d'euros per publicitat, un 5% menys en comparació amb el període de l'any anterior.





Malgrat el regal d'Hisenda, que va condonar a la televisió els 40 milions que li reclamava per la deducció de l'IVA, TV3 es va haver d'estrènyer el cinturó i aplicar un ajust de la contractació externa.





No obstant això, això no ha estat obstacle per seguir contractant amb productores afins --com Minoria Absoluta, que l'any passat va estrenar el nou 'show' Està passant-, o per incrementar el capítol de despeses, que assolien els 119,7 milions d'euros a la partida de personal i als 43,4 milions el costos operatius. Conseqüència: un forat de més de 2 milions d'euros en els comptes de la cadena.





UNA TELEVISIÓ NOMÉS PER A INDEPENDENTISTES





L'única cosa que destaca de l'exercici de 2018 són les bones dades d'audiència: una quota anual del 14%, la millor en els últims sis anys i ben distanciada de les grans, Antena 3 i Telecinco. Encara que aquest mossegada al 'share' català ha estat a costa d'haver convertit la televisió pública en una corretja de transmissió de l'independentisme.





Les contínues crítiques a la seva línia editorial, de la falta de pluralitat en les tertúlies i a l'absència de continguts pensats per al conjunt dels catalans han estat denunciades per l'oposició política a les comissions de control del Parlament.





Però, com qui sent ploure, la CCMA presidida primer per Brauli Duart i després per Núria Llorach ha defensat a capa i espasa la tele pública, tot i les crítiques dels mateixos professionals.