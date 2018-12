Els treballadors de TV3 reclamen una televisió autònoma i menys polititzada

Els treballadors de TV3 estan farts. Aquest dimecres han donat a conèixer un manifest en què critiquen el repartiment de càrrecs al consell de Govern de la CCMA (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals).





L'assamblea de professionals denuncia que quatre grups del Parlament (JuntsxCat, ERC, Cs i PSC) escullin consellers que "responen a criteris de fidelitat política i d’interessos de lobbies del sector audiovisual".





Per tot plegat, el consell reclama que "aquest pacte no es faci efectiu" i demanen un paquet de mesures urgents per donar estabilitat i futur al mitjans audiovisuals de la Corporació.





Entre aquestes mesures es troben un contracte programa que garanteixi el finançament dels mitjans públics, una aposta per la producció interna i l'aplicació d'inversions i continguts per adaptar la televisió i la ràdio envers el futur tecnològic i les noves formes de consum.





En l'apartat de la plantilla, es demana una renovació generacional amb un pla de jubilacions parcials voluntàries i contractes de relleu de gent nova, a més d'una política de contractació que no afavoreixi la precarietat laboral.