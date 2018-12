Els consells professionals de TV3 i Catalunya Ràdio han denunciat el "comportament obscè per part dels partits polítics que, un cop més, s’han repartit, com si es tractés d’un pastís, els càrrecs de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals".





Segons un comunicat els treballadors de la CCMA, no és el primer moment que els partits polítics es reparteixen de forma opaca els seient al consell de govern dels mitjans públics. Els consells professionals recorden que la decisión arriba en un moment en que "està molt avançada la tramitació de la reforma de la legislació audiovisual", que va ser aprovada per unanimitat el passat juliol de 2017.





"Quina oportunitat perduda perquè totes les forces polítiques demostressin que treballen per a la ciutadania i no només per defensar els seus propis interessos", exclamen els consells en el comunicat.





Així mateix, els treballadors contrasten aquesta situació amb el concurs públic que s'ha configurat per cobrir les places de delegat a França i als Estats Units "amb la voluntat d'apropar-se a les millors pràctiques internacionals i avançar cap a un país modern, meritocràtic i transparent”.





Per tot plegat, els consells professionals fan una crida a defensar la "professionalitat en tots els àmbits de la Corporació i els seus mitjans" i aconseguir que les decisions es prenguin de forma "transparent i pública".