Saül Gordillo diu davant del jutge que el van pressionar per publicar els anuncis de l'1-O a Catalunya Ràdio

El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, ha al·legat a la jutgessa del Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, Alejandra Gil, que el director de Màrqueting de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) Martí Patxot i la presidenta en funcions de la CCMA , Núria Llorach, el van pressionar perquè publiqués els anuncis de l'1-O, en un recurs de reforma contra l'acte de processament.









L'escrit, del seu advocat Carles Monguilod, subratlla que Gordillo va ser pressionat en diferents correus creuats per fer-li assumir, "de manera injustificada i fins a cert punt indecent", unes responsabilitats en l'emissió de la propaganda del referèndum que de cap manera podia tenir.





"Ni va donar la seva conformitat perquè s'emetessin els anuncis institucionals del referèndum, ni tenia competències per a això, ni tampoc tenia la infraestructura tècnica pertinent", destaca Monguilod, que assenyala que tampoc podia, en cap cas i pel mateix motiu, ordenar la suspensió d'emissions propagandístiques que ja estaven en marxa.





Gordillo "ja intuïa que era una autèntica trampa que li estaven tendint dues persones", fent-li partícip d'una responsabilitat que ja preveien ells que anaven a haver d'assumir, i que el processat es negava reiteradament a acceptar.





L'advocat ha assegurat que Gordillo va respondre "No tinc objecció dins de les meves competències. Endavant" per intentar sortir del bucle constituït per la pressió -que titlla d'insoportable- a la qual s'estava veient sotmès per part del seu superior jeràrquica, Núria Llorach, i el seu homòleg, Martí Patxot.