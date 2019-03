El director comercial i de màrqueting de la CCMA, Martí Patxot, investigat per presumpta desobediència per emetre al setembre de 2017 anuncis institucionals sobre l'1-O, ha dit davant la titular del Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona que els directors de TV3, Vicent Sanchis, i Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, van autoritzar la difusió.





En la seva declaració d'una hora aquest divendres a la tarda, i en què només ha contestat a la Fiscalia i la seva defensa, Patxot ha explicat que, en veure que anuncis de la campanya institucional al·ludien directament a l'1-O, que ja havia estat suspès pel TC, va fer una consulta a Sanchis ja Gordillo, i que tots dos li van donar el seu vistiplau a l'emissió, segons han indicat diverses fonts jurídiques consultades.





La defensa de Patxot ha indicat que aportarà a la causa uns emails on consten les consultes per provar que la decisió no va ser seva, sinó que es va elevar als directors dels mitjans, i ha ressaltat que no s'haguessin emès si no li haguessin donat seva autorització.





El director comercial ha explicat que la decisió final de l'emissió d'aquests anuncis va ser de dos directors de mitjans, mentre que Gordillo, en declarar com investigat davant aquest jutjat pels mateixos fets, ha dit que les decisions sobre publicitat depenien de la direcció corporativa de màrqueting.





En la seva declaració l'1 de març al jutjat, Gordillo va assegurar que ni ell ni ningú del seu equip sabia com es gestiona el programa de la publicitat que s'insereix ni té capacitat tècnica per incidir en la graella de publicitat.





"No tinc ni el poder ni la capacitat de decidir unilateralment que una campanya, i menys institucional, es deixi d'emetre. Hi ha una direcció corporativa que pren la decisió", ha precisat.





Sanchis va dir que els anuncis publicitaris, institucionals o privats, no depenien d'ell sinó de les àrees de publicitat i màrqueting, però que no va decidir retirar l'anunci, malgrat estar advertit des del 12 de setembre, perquè va pensar que el requeriment del TC sobre l'1-O no incloïa deixar d'emetre l'anunci i que es va mantenir ja que mai li va arribar ordre expressa de retirar-lo.





En la seva declaració com investigat, Sanchis ha indicat que no va considerar que aquest requeriment l'instés a deixar d'emetre els anuncis, que al seu entendre eren informatius: "Aquell anunci el posava al Govern, donava una informació sobre el que estava passant i el vaig valorar així".





Patxot ha acudit aquest divendres al jutjat acompanyat precisament de Sanchis, i fonts de la CCMA han destacat, sobre la declaració judicial, que ha defensat que no va desobeir a l'emissió dels anuncis perquè "no va rebre cap requeriment de manera directa o indirecta".





CAMPANYA DE PAGAMENT





En preguntar pel cost de l'anunci durant la declaració judicial, Patxot ha assegurat que desconeix el cost o si finalment es va pagar, però sí que ha indicat que era un anunci de pagament i que procedia de la Secretaria de Difusió de la Generalitat, segons fonts jurídiques .





La campanya institucional del referèndum es va difondre en tres tandes: un primer anunci del 4 al 6 de setembre sense referència explícita a l'1-O, i altres dos ja parlant de la consulta i sobre com votar del 7 al 12 de setembre i del 15 al 29.





Segons fonts consultades, el requeriment del TC que van rebre Sanchis i Gordillo era molt genèric: els advertia del seu deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió de la llei del referèndum.