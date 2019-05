El 2% de dones amb malaltia mental treballa i el 42 per cent se sent sola

Una investigació realitzada per l'Associació Vizcaína de Famílies i Persones amb Malaltia Mental (Avifes) conclou que només el 2% de dones afectades per aquests trastorns treballa, el 8% està casada i que el 24% té descendència, encara que només el 13% viu en parella o amb fills. L'estudi conclou, així mateix, que el 42% de les malaltes enquestades no té cap relació i afirma estar o sentir-se sola.









L'informe, titulat #SupportingWomen, presentat aquest divendres en el marc d'una jornada organitzada a Bilbao per l'associació, demostra que "les dones amb malaltia mental tenen pitjors resultats en relació a altres dones pel que fa al seu benestar emocional, relacions interpersonals, desenvolupament personal i inclusió social ".





Segons la gerent de Avifes, Itziar Ceballos, la qualitat de vida d'aquestes dones "es veu alterada en els àmbits, etapes i dimensions del seu perfil i historial a nivell personal, educatiu, laboral i relacional" i a més "afecta la seva pròpia trajectòria i l'evolució de la seva malaltia".





La investigació sosté que les dones amb malalties mentals presenten "pitjor qualitat de vida per la triple discriminació que pateixen, ser dona, tenir una discapacitat i patir una malaltia mental", que es tradueix en major risc de patir violència de gènere amb relacions tòxiques i de dependència o traves a l'hora d'accedir a la formació, les relacions socials o el mercat laboral.





Entre les seves conclusions, l'estudi destaca que la qualitat de vida de les malaltes mentals "és més baixa que la d'altres persones, especialment en tot allò relacionat amb el seu benestar emocional", capítol en el qual apareixen les pitjors puntuacions, a causa de "la baixa autoestima, l'autoestigma relacionat amb la seva malaltia que genera sentiments de culpabilitat, tristesa, aïllament i sensació de projecte vital frustrat i d'estancament personal ".





A més de l'aspecte emocional, l'estudi destaca que les seves vivències al nucli de convivència familiar es caracteritzen per "la sobreprotecció, la negació i la responsabilitat de la cura d'altres familiars dependents (gent gran o pares), i la realització en exclusiva de les tasques domèstiques ". També el seu empoderament de gènere i la seva participació són menors, tant comparat amb el de dones amb altres malalties importants no mentals (degeneratives) com amb homes amb malalties mentals similars.