Jornades en favor de garantir el dret a la capacitat jurídica en salut mental

46 persones de diferents àmbits relacionats amb el procés de modificació de la capacitat jurídica han participat del cicle de la Federació Salut Mental Catalunya sobre drets en salut mental i aplicació de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.





Aquest, s'ha convertit en un dels projectes seleccionats per la convocatòria 2018 d’iniciatives i projectes per a la transformació social que impulsa l’Obra Social La Caixa juntament amb la Federació de Salut Mental a Catalunya.





Com a propostes de canvi en l’aplicació dels principis de la Convenció, celebrada al Palau Macaya de La Caixa, l’informe presentat recull: la formació, la creació del grup de suport per a la decisió conjunta i de la figura de suport al carrer, així com la potenciació de la figura de gestió de casos, la revisió periòdica programada de les sentències de modificació de capacitats, l’elaboració d’un mapa de recursos de suport i el reconeixement dels Grups d’Ajuda Mútua com a espais de suport a la presa de decisions.





Federació Salut Mental Catalunya





Aquesta jornada de cloenda del seminari ha comptat amb la participació de Tina Minkowitz, collaboradora en la redacció de la Convenció i Alberto Vásquez, coordinador de Recerca de l’Oficina de la Relatora Especial de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.





La iniciativa forma part de l’impuls i el treball que la Federació Salut Mental Catalunya, que representa 68 associacions de familiars i primera persona, va iniciar l’any 2016 per posar en valor els drets de les persones amb problemes de salut mental.





L’informe també evidencia les traves a les quals s’enfronten les persones amb problemes de salut mental que han estat incapacitades judicialment per recuperar el seu dret a la capacitat jurídica, ja que el procés de recapacitació planteja molts més obstacles i és molt més complex que el d’incapacitació.





D’altra banda, s’apunta que el procés de modificació de la capacitat jurídica no és un sistema neutral ni equitatiu, ja que està orientat a identificar les problemàtiques de salut i socials, en comptes de destacar les capacitats de la persona.





A més, les figures professionals que hi intervenen no sempre tenen una formació especifica en salut mental ni disposen del temps ni dels recursos suficients per valorar les necessitats de la persona i oferir alternatives que li garanteixin els suports necessaris per conservar una capacitat jurídica plena.





La defensa dels drets és una de les línies estratègiques prioritàries de l’entitat bancària, que aposta per un model sociocomunitari d’atenció a la salut mental basat en els suports, la formació, l’apoderament i la participació activa de la persona en el procés de recuperació.