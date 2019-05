L'escapada d'Albert Rivera i Malú després de les eleccions

La parella de polític i artista més mediàtica de l'any, formada pel líder de Ciutadans Albert Rivera i la cantant Malú, han descansat uns dies a la costa portuguesa després de les eleccions generals del 28 d'abril.









Aprofitant el pont del Primer de Maig, la parella ha viatjat a l'exclusiva zona de Comporta, on han estat vistos fent la compra.





Aquesta escapada entre les eleccions, ja que en qüestió de dies arrenca la campanya per als comicis europeus i municipals, li servirà a Rivera per desconnectar davant la frenètica activitat política.





Rivera i Malú van ser vistos al supermercat 'My Super Troia' de la vila de Troia, a Setúbal, una destinació de vacances d'alt standing.





Ell vestia texans i un polo gris, i ella també texans i ulleres de sol. Se'ls va veure a la mateixa botiga recorrent els passadissos per separat, com intentant no atreure l'atenció.





No obstant això, diversos turistes espanyols no van dubtar a identificar-los de seguida. En donar-se compte, Rivera va sortir ràpidament de l'establiment i poc després el va seguir Malú.