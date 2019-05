El PP consideraria humiliant que la llei afavorís la candidatura de Puigdemont

La cap de llista del PP al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, ha assegurat que seria "humiliant que la llei afavorís" l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí per presentar-se a les llistes per a les eleccions europees el proper 26 de maig.









"Seria humiliant per a mi que la nostra llei afavorís un presumpte delinqüent fugat que no s'ha presentat a la Justícia", ha destacat Montserrat després que la Fiscalia de Madrid s'hagi mostrat a favor que el Jutjat del Contenciós-Administratiu número 2 de Madrid estimi el recurs presentat per la candidatura Lliures per Europa (Junts) contra la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) d'excloure als tres candidats.





Des del seu punt de vista, l'independentisme és "insaciable" i continuarà pel mateix camí portat fins ara i amb un pla, al qual ha anomenat "Operació blanquejar Puigdemont".





En una entrevista a la COPE, ha considerat que el recurs presentat per Puigdemont, Comín i Ponsatí és "l'aperitiu" del que s'espera en la pròxima legislatura perquè, al seu judici, el pròxim Govern farà "un acostament als independentistes" al Congrés.