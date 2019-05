Puigdemont inicia una campanya de firmes a Europa per sancionar Espanya

L'expresident català Carles Puigdemont ha anunciat aquest dijous que prepara una campanya de recollida de signatures a la Unió Europea per intentar que la Comissió Europea es pronunciï sobre la situació a Catalunya i prengui mesures contra Espanya per suposada vulneració de l'Estat de dret, tot que fins ara Brussel·les sempre ha expressat la seva confiança en la democràcia espanyola.









El primer pas per posar en marxa aquesta campanya és demanar a l'Executiu comunitari que registri una Iniciativa Europea Ciutadana per demanar l'aplicació de l'article 7 del Tractat de la UE contra Espanya, el que obligarà a Brussel·les a respondre en el termini de dos mesos si accepta o no el registre de la campanya.





Puigdemont ha assegurat en una roda de premsa que aquesta mesura "no és una estratègia de defensa" en el marc del procés judicial obert contra els líders del desafiament secessionista, sinó una manera d'"interpel·lar" el conjunt de la ciutadania europea i una "oportunitat "perquè Espanya reforci el seu Estat de dret.





A més ha assegurat que si Brussel·les no admet el registre administratiu de la iniciativa acudiran al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE).





Segons les regles comunitàries, en aquesta primera fase, l'Executiu comunitari ha d'acceptar el registre d'una iniciativa si constata que no està fora de l'àmbit de les seves competències i si "no és manifestament abusiva, frívola o temerària", ni contravé els principis i valors de la UE, la qual cosa no implica que accepti la qüestió de fons que es planteja.





Si Brussel·les accepta el registre, Puigdemont tindrà llavors dotze mesos per obtenir el milió de signatures exigides, aconseguint els mínims establerts en almenys set Estats membres.





"El gruix de la ciutadania catalana, preocupada per la regressió que pateix en els seus drets, es dirigeix a la resta de ciutadans europeus perquè ens ajudin amb la seva signatura a defensar, de manera egoista, també la seva democràcia i els seus drets", ha argumentat el expresident català.

Complert aquest procés, els promotors de la Iniciativa Europea Ciutadana -la Assemblea Nacional Catalana i el Consell de la República- hauran d'informar la Comissió del resultat, amb dades dels suports i del finançament que hagin rebut.





L'etapa final fixa un termini màxim de tres mesos perquè la Iniciativa, en cas de complir tots els requisits de registre, sigui exposada en detall davant l'Executiu comunitari i en una audiència pública al Parlament Europeu. La Comissió no està obligada a proposar mesures concretes com a conclusió, però sí a donar una resposta motivada després de la seva anàlisi.





En l'acte de presentació, Puigdemont ha estat acompanyat pels exconsellers que van fugir amb ell a Brussel·les Toni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí, de la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, i pel exeurodiputat francès Gérard Onesta.





Segons han informat, la Iniciativa està signada per set ciutadans de set estats membres: Finlàndia, Suècia, França, Eslovènia, Espanya, Alemanya i Bèlgica. A més han assenyalat que serà finançada únicament amb fons privats donats per ciutadans i entitats sense ànim de lucre.





La petició denúncia suposades vulneracions de drets fonamentals a Catalunya per part del Govern espanyol, inclosa la violació de la "dignitat humana, la llibertat, la democràcia, el respecte igualitari dels drets humans i de les minories".





Entre els exemples exposats per sostenir l'acusació figura la decisió de la Junta Electoral Central d'impedir que ni Puigdemont -com cap de llista de JxCAT- ni Comín i Ponsatí concorrin a les eleccions al Parlament Europeu del 26 de maig.





També es queixen d'una "utilització espúria" per part d'Espanya de mecanismes de cooperació jurídica entre els països de la UE, en referència a les ordres europees de detenció i lliurament (euroordres) dictades contra l'expresident català i els exconsellers.