Presó per a tres integrants d'una banda que robava vehicles a Catalunya per revendre'ls després

El Jutjat d'Instrucció 5 de Rubí (Barcelona) ha decretat l'ingrés a presó per a tres persones i la llibertat amb càrrecs per una altra després de ser detingudes pels Mossos d'Esquadra per presumptament vendre a Espanya, el centre d'Europa i el nord d'Àfrica cotxes robats a Catalunya.









Segons ha informat la policia catalana en un comunicat aquest dissabte, les quatre persones, que van ser detingudes el 30 d'abril, presumptament formaven part d'un grup organitzat de nou persones que els agents han donat per desarticulat.





Dels nou integrants del grup, 6 vivien a la província de Barcelona -un d'ells va fugir i té una ordre internacional de detenció- tres vivien fora d'Espanya.





Els acusats robaven els vehicles en diferents localitats catalanes, substituïen les matrícules i els amagaven en pàrquings comunitaris propers als seus domicilis.





Després traslladaven els cotxes a una empresa de transports a Parets del Vallès (Barcelona), on treballaven dos dels detinguts, per modificar el número de bastidor i la resta d'elements d'identificació.





Els agents han relacionat a aquest grup amb el robatori de 20 vehicles a Catalunya, que posteriorment eren traslladats a altres ciutats o a l'estranger per vendre'ls.