L'Espanyol se supera i goleja l'Atlètic

L'Espanyol va superar (3-0) l'Atlètic de Madrid aquest dissabte per treure tres punts que el mantenen en la lluita per jugar a Europa el proper curs, una sòlida i efectiva actuació que va treure del partit als lleons, que hauran d'esperar o buscar aprofitar les dues últimes jornades per ser segons de Laliga.









El RCDE Stadium va gaudir de la millor versió del seu equip, encara a temps de lluitar per l'atapeïda setena plaça amb 47 punts. Mentrestant, l'Atlètic va perdre de cop l'ambició i afany de competir fins al final, des que 'perdessin' l'opció del títol en el duel directe contra el Barcelona. Un doblet de Borja Iglesias (15 en lliga) i el mateix de Godín en pròpia porta van posar els gols d'un triomf sense discussió per als periquitos.





Els de Simeone, que portaven quatre victòries seguides des del Camp Nou, van anar de més a menys, fins a signar una pobra segona part i la pitjor golejada de la lliga en l'antepenúltima jornada.





L'Atlètic haurà d'esperar una fallada del Reial Madrid o sumar en les dues dates que queden per assegurar el subcampionat. Després de tres empats seguits, l'Espanyol venç i es convenç de les seves opcions per buscar l'objectiu encara viu d'Europa.





L'ariet visitant va guanyar la partida a Bell als dos minuts però es va trobar amb Diego López. Després va topar amb Naldo en un xut franc i en una tercera no va rematar bé de cap, encara que de la seva mala punteria va néixer una altra ocasió de Koke i després una rematada en planxa de Savic al servei de córner.





Els de Rubi van vèncer aquesta pressió i Pedrosa va ser el més atrevit en el desbordament. No va encertar Borja Iglesias en les poques pilotes que li van arribar, mentre l'Atlètic optava per la contra en les carreres de Saül. Mirant ja al segon temps va arribar l'1-0 en pròpia porta de Godín, qui va tallar desafortunat un centre de Pedrosa. El lateral local va tallar una passada de Griezmann i va volar 90 metres esquivant rivals, fins a marcar la diferència d'un xoc igualat.





El Atleti va desaparèixer del partit després d'una passada de la mort de Filipe Luis en la represa. Els de Rubi van tornar a castigar una pèrdua de pilota visitant, sortint des del seu camp fins a la xarxa de Oblak. La segona contra decisiva, per pèrdua de Rodri, i el segon gol la hi va regalar Melendo a Borja Iglesias, i el Panda va saber batre Oblak en el mà a mà als 52 minuts. A l'Alteti li va pesar el partit, més si és possible amb un Espanyol alegre.





Els canvis de Simeone no van impedir la mala tarda d'un Atleti al que li va fallar aquest fam de batallar fins al final. Un penal de Juanfran a Puado va rubricar el 3-0 d'Iglesias i la segona derrota seguida dels lleons a Cornellà.