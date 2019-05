Felipe González augura que el chavisme arriba al final

L'expresident del Govern espanyol Felipe González ha explicat que el cicle del chavisme està arribant al final i considera que la crisi de Veneçuela passa per negociar que es vagi Nicolás Maduro i es conformi un Govern provisional.









Així ho ha assenyalat González a una entrevista al diari argentí 'Clarín', en què sosté que Maduro ha aconseguit "destruir un país com Veneçuela". "Les morts a Caracas són del mateix percentatge que de la pitjor època de Damasc en plena guerra siriana. És el que ens crida l'atenció a tots", afegeix.





Per a González, "Hugo Chávez crea un model que no és sostenible. Però Chávez tenia algunes diferències amb Maduro. Primer de personalitat. Chávez era un cabdill militar i els militars ho reconeixien com un cabdill, inclòs Jair Bolsonaro en l'any 2005/2006. Chávez, a més, tenia instint de conservació enfront del precipici. Madur no, segueix destruint ".





ELECCIONS





Sobre la necessitat de fer eleccions a Veneçuela, González ha remarcat que "no hi ha cens, no hi ha Consell Nacional Electoral, no hi ha Tribunal Suprem. Bé, n'hi ha... a les ordres de Maduro. Almenys ha d'haver un cens i un consell electoral que garanteixi els comicis ".





Segons l'opinió de González, "les baionetes sostenen a Maduro", però Veneçuela està "al final d'aquest cicle". "Sense ser massa específic, afirmo que les converses (amb els generals) han existit i hi va haver prou engany. Veig a la intel·ligència cubana tendint trampes. Però fa dos anys aquests contactes no existien. Per tant alguna cosa es aquesta precipitant".





"A Veneçuela no cal un cop d'Estat, arriba amb que els militars de les quatre forces es posin d'acord per dir-li a Maduro fins aquí hem arribat. Retirem les baionetes i vostè no té pis. Això és una condició necessària però no suficient . Crec que caldria negociar si es pot, sinó serà com sigui, la sortida de Maduro i del seu grup. i conformar un govern de transició durant dos mesos que ha de ser inclusiu ".