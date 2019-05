Leopoldo López nega que el 30 d'abril hi hagués un intent de cop d'Estat a Veneçuela

El líder del partit Voluntat Popular, Leopoldo López, ha comparegut aquest dijous davant de la residència de l'ambaixador espanyol a Veneçuela, a qui ha agraït que li hagi acollit en qualitat de "hoste" i ha reivindicat la rebel·lió de militars veneçolans el passat 30 de l'abril no com un cop d'Estat sinó com a part d'un procés per a la instauració d'un govern de transició per a Veneçuela.









"El que ha passat el dia dimarts és part d'un procés que sempre es va plantejar com un primer pas, no com un procés definitiu", ha afirmat en resposta a una pregunta de la premsa sobre la "precipitació" dels successos del 30 d'abril.





En qualsevol cas ha negat que es tractés d'un intent de cop d'Estat i ha emparat aquesta maniobra en l'Article 333 de la Constitució. "Qualsevol veneçolà, tingui uniforme o no, té el deure de contribuir a restituir l'ordre constitucional". "El trencament que es va obrir el 30 d'abril es convertirà en una esquerda i l'esquerda en una fissura", ha assegurat.





López ha subratllat que les Forces Armades "són un component fonamental de la nostra lluita".





El dirigent opositor ha explicat que durant el seu període en arrest domiciliari es va reunir amb "comandants, amb generals i amb oficials dels diferents organismes policials" que van manifestar la seva adhesió a la Constitució i l'autoproclamat president Juan Guaidó.





Després de la rebel·lió d'integrants de l'Exèrcit de dimarts passat, López va entrar a l'Ambaixada de Xile, encara que finalment es va traslladar a la residència de l'ambaixador espanyol, Jesús Silva.





"Vull agrair al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, als espanyols, al poble espanyol, que ha estat molt solidari amb Veneçuela", ha apuntat.





En aquest sentit, ha subratllat que es troba en dependències diplomàtiques espanyoles en qualitat de "hoste, i en aquesta condició em vaig a mantenir". Davant la pregunta de per què està en dependències espanyoles, López ha assenyalat que tem una nova detenció. "Per què sóc aquí i no estic a casa meva? Em buscarien novament portar-me a (la presó militar de) Ramo Verde", ha argumentat.





"Ningú vol tornar a la presó. La presó va ser un infern, però no li tinc por a la presó igual que no li tinc por a cap de les eines de repressió de Nicolás Maduro", ha argumentat.