Qui succeirà Inés Arrimadas a Catalunya?

El pas d'Inés Arrimadas al Congrés obliga a preparar el relleu de la líder de Ciutadans a Catalunya i de moment els dos noms que més sonen per succeir-la són els de Carlos Carrizosa i Lorena Roldán.









Amb les eleccions municipals del 26 de maig com a prioritat, jornada en què també es voten els comicis europeus i d'algunes comunitats autònomes, Cs no passa per alt que ha de triar qui dirigirà el partit a Catalunya.





Segons les previsions, en el pròxim ple del Parlament, Arrimadas remetrà a la Mesa l'escrit de la seva renúncia. A partir del 14 de maig deixarà de ser oficialment diputada autonòmica i tindrà de marge fins al 21 de maig per recollir l'acta al Congrés.





Carlos Carrizosa sona amb força per liderar Cs a Catalunya. És portaveu adjunt al Parlament i mà dreta d'Arrimadas. Porta en la formació des del principi i té suport entre els seus companys perquè consideren que amb ell hi hauria una transició tranquil·la.





Lorena Roldán és senadora i diputada autonòmica. Té al seu favor que treballa en el partit de manera similar a Arrimadas i això fa que gant adeptes per succeir-la perquè la veuen com una substituta natural. Roldán apareix cada vegada més en els mitjans de comunicació i contesta amb rapidesa i soltesa en les rèpliques.





Sigui Carrizosa o Roldán, en Cs hi haurà un procés de primàries per succeir Arrimadas.