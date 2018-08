La diputada de Cs, Lorena Roldán, denuncia un tuiter d'Osona per insults i amenaces

Lorena Roldán, diputada de Cs (Europa Presss)





La diputada de Cs al Parlament Lorena Roldán ha denunciat aquest dissabte davant els Mossos d'Esquadra a un usuari de Twitter per haver-la amenaçat i insultat a través d'aquesta xarxa social, han explicat fonts del partit a Europa Press.





En un tuit, aquest usuari va amenaçar Roldán en resposta a unes declaracions de la diputada, en què reclamava estabilitat per a Catalunya i criticava que "amb Torra hi ha de tot menys estabilitat".





L'usuari va insultar Roldán i el va animar a anar a la comarca d'Osona (Barcelona) per donar-li "dues hòsties" i tirar-li purins.





"Com es pot ser tan mala puta. Voleu estabilitzar amb comandos feixistes de cara tapada? Vine a Osona també, t'estabilitzarem a la vostra manera, i a part de dues hòsties us ruixarem amb purins, la vostra fragància original, porca", va expressar l'usuari .





El líder de Cs, Albert Rivera, va mostrar el seu suport a Roldán a través d'una publicació a Twitter recollida per Europa Press: "Tot el meu suport a la nostra companya @Lroldansu, insultada i amenaçada pels separatistes".





També ho ha fet la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, i ha advertit que l'independentisme no pararà a Cs: "El nacionalisme excloent no ens callarà i seguirem defensant una Catalunya per a tots".