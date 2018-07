Condemnen a dos anys de presó un home que va amenaçar amb una navalla a militants de Ciutadans

El Jutjat Penal 2 de Manresa (Barcelona) ha condemnat un home a dos anys i un dia de presó per amenaçar amb una navalla a militants de Cs que estaven en una carpa durant la campanya electoral de les generals al desembre de 2015.





La sentència, del 30 de maig de 2018, declara provat que el 18 de desembre de 2015 el acusat va acudir a la carpa de Cs a la plaça dels Infants de Manresa i va amenaçar de mort, amb una navalla de vuit centímetres, a quatre militants.





L'acusat els va cridar frases com 'feixistes, us mataré a tots. Fills de puta, anar-espanyolistes. Espanyolistes de merda "i va sacsejar en repetides ocasions la carpa a la que hi havia militants del partit, i la taula, tirant a terra els fullets.





L'home va marxar del lloc després que un testimoni li tranquil·litzés, i els Mossos d'Esquadra el van localitzar més tard en un bar del municipi, on va ser identificat i detingut, després de lliurar la navalla.





En la sentència es considera que l'acusat va amenaçar membres de Cs "per la seva animadversió cap a ells i cap a les seves idees polítiques", ja que les amenaces de mort que va proferir anaven dirigides contra persones que segueixen una determinada tendència política.





De fet, considera que no ha quedat provat que l'amenaça fos per "motivació individual" cap a cap dels militants que estaven a la carpa perquè, segons els testimonis, no es coneixien de res.





Per això, el condemna a dos anys i un dia de presó per un delicte d'amenaces a un col·lectiu, de l'article 170.1 del Codi Penal, i prohibició d'aproximar-se menys de 1.000 metres a les víctimes, així com a comunicar-s'hi, durant dos anys més transcorregut el temps de condemna.