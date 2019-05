Andrea Orcel assegura que el seu fitxatge fallit al Santander el va decebre i confirma una batalla legal

El banquer italià Andrea Orcel ha assegurat que el seu fitxatge fallit com a conseller delegat de Banc Santander li va causar una "gran decepció" i ha confirmat la batalla legal iniciada contra l'entitat dirigida per Ana Botín per fer marxa enrere en el seu nomenament.









A finals del passat mes de novembre, el Santander va anunciar que Orcel s'incorporaria com el seu número dos al març d'aquest any, però menys de dos mesos després el consell d'administració del banc va decidir no seguir endavant amb el seu fitxatge perquè considera "inassumible" tenir de fer front en la seva totalitat al bonus diferit que s'havia compromès a abonar-li UBS -d'on procedia el banquer-, estimat en uns 55 milions d'euros.





L'entitat càntabra va reconèixer que, després de mantenir converses relatives als termes de la sortida de Orcel d'UBS, li va quedar clar que el cost de compensar-li la seva retribució diferida al llarg de set anys i altres beneficis que li corresponien pel seu lloc anterior seria una suma "significativament més gran" que la prevista inicialment en el moment de la comunicació del seu nomenament.





En una entrevista al 'Financial Times', Orcel ha trencat amb el seu silenci i ha parlat per primera vegada sobre la decisió del Santander de rescindir inesperadament la seva contractació com a mà dreta d'Ana Botín.





"La primera reacció va ser de sorpresa, tristesa i un tremenda decepció. Crec que ni tan sols aquest terme explica bé el que vaig sentir", ha assenyalat Orcel, alhora que ha assegurat que, per primera vegada en més de tres dècades, es troba sense treball.





Per això ha posat l'assumpte en mans de professionals legals i ha confirmat que s'està preparant per portar al Santander a judici.