El Santander acomiada més dones que homes

El Banc Santander, que té prop de 203.000 treballadors, va acomiadar el 2018 7426 persones, de les quals 3.896 eren dones i 3.530 eren homes.





Del total d'acomiadats, 94 eren alts directius -68 homes i 26 dones-; 564 eren directius -375 homes i 189 dones-; i 6.768, empleats -3.087 homes i 3.681 dones.





Segons dades fetes públiques pel mateix banc, la remuneració de la plantilla va ser de 51.855 euros en el cas dels homes, i de 32.900 euros en el de les dones. A Espanya, ells van cobrar 67.106 euros de mitjana, i elles 52.582 euros.





L'informe del banc presidit per Ana Botín assegura fer esforços per reduir la bretxa salarial, però també admet que queda feina per incrementar la presència d'altes directives.





El consell d'administració del Santander va acordar a principis de 2019 elevar l'objectiu de presència de dones, que se situa en un 30 per cent, a entre el 40 i el 60 per cent.