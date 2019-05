Arrimadas veu lamentable que un "fugat de la Justícia" concorri a les europees

La portaveu de l'Executiva de Ciutadans i líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, ha lamentat que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que "ha donat un cop d'Estat i s'ha fugat de la Justícia", pugui concórrer a les eleccions europees.





Tot i això ha afirmat que la formació taronja respecta aquesta decisió dels jutjats del Contenciós-Administratiu de Madrid.





"Nosaltres som demòcrates i respectarem la resolució judicial", ha declarat Arrimadas en roda de premsa a la seu de Cs després de conèixer les sentències que dictaminen que Puigdemont i els seus exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí podran presentar-se als comicis al Parlament Europeu del pròxim 26 de maig.





Aquestes sentències estableixen, tal com ja va considerar el Tribunal Suprem, que l'acord de la Junta Electoral Central (JEC) que va establir que no podien presentar-se pel partit Lliures per Europa (Junts) no és conforme a dret. La decisió de la JEC va ser la resposta als escrits que havien presentat el PP i Cs contra les candidatures de Puigdemont, Comín i Ponsati.





La portaveu de la formació taronja ha assenyalat que en alguns països europeus, com Alemanya, ni tan sols es permet que concorrin a les eleccions partits que advoquen per la secessió d'una part del territori de l'Estat.





A Espanya, en canvi, "som tan demòcrates, però tant, tant, que a un senyor que ens dóna un cop d'Estat, es fuga i insulta a tots els espanyols, no només el deixem presentar-se a les eleccions, sinó que a sobre li paguem el sou ", ha afirmat, descrivint aquesta situació com" una autèntica vergonya ".





PROHIBIR ALS "fugats" CONCÓRRER A ELECCIONS





Arrimadas ha recordat que en l'anterior legislatura Ciutadans ja va proposar una reforma electoral precisament per prohibir que els "fugats" de la Justícia es presentin a processos electorals.





"Mentre Cs estigui al Congrés dels Diputats, seguirà treballant per donar veu als constitucionalistes, als quals Puigdemont se l'ha tret, i per presentar millores de la llei electoral per no tenir aquestes situacions", ha indicat, sense aclarir si el partit taronja recorrerà la decisió judicial sobre l'expresident català i els dos exconsellers.





Finalment, la dirigent taronja 'ha defensat que el que augmenta el suport electoral als candidats independentistes no és que la Justícia els doni la raó enfront de PP i Cs, sinó que "els vots al separatisme se'ls dóna (Pedro) Sánchez ".





"Deia que anava a baixar l'independentisme, el suflé, la inflamació, i mirin on són, picant de mans amb les orelles que Sánchez segueixi a Moncloa", ha dit, acusant el Govern del PSOE d'haver donat força a les formacions nacionalistes amb les seves polítiques.