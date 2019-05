Llibertat provisional al professor de Maristes condemnat a 22 anys per abús sexual

La Secció 21 de l'Audiència de Barcelona ha mantingut en llibertat provisional l'exprofessor de Maristes Joaquín Benítez després de condemnar-lo a 21 anys i nou mesos de presó per abusar sexualment de quatre alumnes entre 2006 i 2009, a l'espera que la sentència sigui ferma i pugui executar-se.









Aquest dilluns es va celebrar a la Secció la compareixença de mesures cautelars a petició de la Fiscalia, les acusacions particulars i l'Ajuntament de Barcelona, en la qual totes les acusacions van sol·licitar l'ingrés a la presó immediat de Benítez pel risc de fuga davant l'elevada pena a la qual ha estat condemnat, perquè considera que a més no té arrelament, mentre que la defensa va al·legar que sempre havia complert amb les cautelars imposades.





La sentència contra l'exdocent no és ferma ja que el seu advocat ha anunciat que presentaran recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i a més cap recurs al Tribunal Suprem, per la qual cosa les acusacions demanen que ingressi a la presó de manera preventiva perquè no pugui eludir l'acció de la justícia.