​Processats de BPA demanen una acció que pot bloquejar el judici 'sine die'

El cas BPA torna a quedar exposat a una aturada sine die si prospera una acció legal que han presentat dinou dels vint-i-cinc processats, perquè molt possiblement no quedarien magistrats no contaminats per formar part del Tribunal de Corts i s’iniciaria un període indefinit en què s’hauria de començar per un procés per contractar nous magistrats.









L’acció dels processats deriva de la decisió de reprendre el judici a partir del 16 de setembre amb una nova composició del tribunal després que prosperés la recusació que va fer l’advocat Josep Anton Silvestre contra el president de la sala del Tribunal de Corts Josep Maria Pijuan.





La vista s’ha de reprendre amb Enric Anglada com a president, al costat de Concepció Baron i Jacques Richiardi. Aquest últim és el substitut de Pijuan i la clau en l’acció dels processats, informa el 'Diari d'Andorra'.





Es demana que el judici ha de tornar a començar des del principi, és a dir, des de les qüestions prèvies. Aquesta part és l’única que s’havia tancat abans d’una aturada en què les actuacions de Silvestre, que ha presentat múltiples recursos i incidents de tot tipus i ha recusat fins a onze batlles i magistrats diferents, han derivat que la vista tardarà 21 mesos a tornar a començar.





Els processats insten a reiniciar-lo des del principi sobre la base que Richiardi s’incorpora a la causa de nou i per tant ha de tenir coneixement i dret de decidir sobre les qüestions prèvies. La conseqüència final d’aquesta acció seria que molt possiblement ni Anglada ni Baron podrien llavors formar part del tribunal, ja que no podrien tornar a estar presents en unes qüestions prèvies en què ja van participar i sobre les quals van prendre decisions.





L’escrit indica que es demana “amb caràcter principal que s’acordi la retroacció al moment que la causa és elevada al Tribunal de Corts per començar les actuacions prèvies al judici”.





L’opció que Anglada i Baron no puguin formar part del Tribunal de Corts porta la conseqüència final: el judici no es pot reprendre per falta de magistrats. Cal recordar que només quedava un jutge, Richiardi, que pogués ocupar el lloc de Josep Maria Pijuan. La resta van participar d’alguna forma en el cas BPA i per tant no poden estar al tribunal que jutja el cas.





Això significaria que el Consell Superior de la Justícia hauria d’iniciar un pla per a l’ampliació de personal amb la creació de noves places de magistrats. Aquest procés no seria tan evident ni per pressupost ni perquè en realitat existeixi una necessitat concreta per ampliar la plantilla, ja que l’únic cas en què hi ha un problema de falta de magistrats és el relatiu a BPA.





El problema és encara més greu tenint en compte que hi ha una quinzena de causes que s’estan instruint al voltant de BPA. La falta de magistrats podria acabar afectant les primeres que es vagin tancant, que a hores d’ara només és la de Veneçuela.