​Vox inclou a les llistes electorals l'administrador de BPA a Banco Madrid

Vox ha situat com a número dos de les llistes a Màlaga el representant nomenat per Andorra com a administrador únic de Banco Madrid. Es tracta de Rubén Silvano Manso Olivar, que s’encarrega de l’administració de la filial de BPA, ja que el banc andorrà és el propietari del cent per cent de les accions de Banco Madrid.









Manso Olivar va ser nomenat per l'INAF quan la filial va entrar en procés de liquidació després que el Banc d'Espanya intervingués la societat el 10 de març després de la nota dels Estats Units contra BPA qualificant-la d'entitat de risc de primer ordre en el blanqueig de diners. La designació de Manso va tenir lloc el 24 d'abril, informa el 'Diari d'Andorra'. Un cop el banc espanyol, cent per cent de l'Estat igual que BPA, va quedar sota la responsabilitat de l'AREB, ha estat aquest organisme de resolució el que té la vinculació amb Manso.





Manso és economista, però abans havia estat militar. Ara es troba en excedència com a tinent de l’exèrcit espanyol a la reserva. Teòricament estava adscrit al cos de paracaigudistes.





Al mateix temps és fundador de l’empresa Mansolivar, establerta a Madrid i dedicada a prestar a les entitats serveis financers especialitzats. La inclusió a les llistes de Màlaga ha estat imposada per la direcció nacional, que encapçala Santiago Abascal. La directora del Museu Automobilístic de Màlaga, Patricia Rueda, serà la cap de llista. Fonts consultades van indicar que no existeix cap incompatibilitat pel càrrec que desenvolupa amb relació a BPA i la inclusió a les llistes electorals de Màlaga.





El fet que més ha cridat l'atenció és que Manso no és malagueny i és l’únic de la llista que no pertany a la ciutat per on es presenta. Aquesta excepció s'hauria fet per petició expressa de Santiago Abascal. La resta de la llista de Vox al Congrés està formada per malaguenys, entre els quals es troben empresaris, advocats i metges, segons fonts del partit.