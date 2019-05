Arrels reclama obrir més espais per a persones sense llar a Barcelona

Arrels Fundació ha exigit als futurs alcaldables obrir més espais per acollir les més de 1.000 persones sense llar que viuen als carrers de Barcelona, i ha elaborat la guia pràctica 'Viure al carrer a Barcelona', per proporcionar informació útil a la gent sense recursos i sensibilitzar la ciutadania.









El director de la fundació, Ferran Busquets, ha presentat aquest dimarts en roda de premsa cinc mesures dirigides a "fer front a la realitat de les persones sense llar", que des de 2008 han augmentat en un 45%.





De cara a les eleccions municipals, la fundació ha fet arribar als candidats cinc propostes de les quals destaca la creació dels "pisos zero", espais de baixa exigència, més cèntrics que els albergs i menys massificats.





Busquets ha assenyalat que són "espais petits, pensats per acollir menys gent i que garanteixen un lloc segur on reposar", i l'únic requisit per a romandre en aquests és la bona convivència.





Així mateix, el director ha afegit que els pisos zero representen una solució més econòmica que els albergs, i que moltes entitats podrien obrir un espai d'aquestes característiques de "manera immediata".





La fundació també ha instat els futurs candidats a oferir més pisos socials: "La manca d'un habitatge és el principal problema, la resta són només conseqüències", ha dit el director.





Com a novetat respecte a les propostes de les municipals de 2015, la fundació ha exigit la "disminució de les intervencions policials" en carrers on dormin persones sense llar, així com un augment d'operacions socials.





Busquets ha explicat que el manual elaborat per la fundació és una guia del fracàs, que constata que la situació de les persones sense llar a Barcelona és "un problema greu", encara que ha assenyalat amb optimisme que no hi ha registrats casos de nens que dormin en carrer.





La guia està "orientada a dos públics", ja que proporciona informació útil - espais on poder dormir, menjar, dutxar-se i consells pràctics- a persones que viuen al carrer, alhora que apel·la al ciutadà preocupat que vol ajudar.





El manual recull 60 punts i 70 espais de la capital catalana, i mitjançant icones, informa dels serveis que ofereix cada espai, si es tracta d'un servei específic per a dones i si admet mascotes, ha matisat Busquets.