El Centre per a la Producció i Validació de Teràpies Avançades (creatio) i el Centre de Recerca en Toxicologia (Ceretox), ambdós de la Universitat de Barcelona (UB), han creat la plataforma Avantdrug, que ofereix serveis a empreses i grups de recerca per a dur a terme assajos de neurotoxicitat de medicaments i cribratge de fàrmacs in vitro utilitzant neurones obtingudes a partir de cèl·lules humanes pluripotents (HPSC), també anomenades cèl·lules mare.









És l'única plataforma d'aquestes característiques a Espanya i l'única que ofereix assajos basats en sistemes in vitro de neurones humanes diferenciades a partir de HPSC per determinar canvis fenotípics i fisiològics en ser exposades a les substàncies o productes en estudi, ha informat aquest dimarts la UB en un comunicat.





Actualment, els estudis neurotoxicològics de fàrmacs i de cribratge de nous medicaments es duen a terme amb models que presenten deficiències a l'hora d'extrapolar els resultats a l'ésser humà: les tècniques de diferenciació de cèl·lules mare en neurones han estat testades més de 360 vegades amb una eficiència superior al 86%.





"Un dels avantatges principals d'utilitzar cèl·lules mare és que els resultats són més fiables, donat el seu origen humà", ha assegurat l'investigador responsable de creatio Josep Maria Canals, que ha afegit que també permeten deixar d'utilitzar animals per a aquest propòsit.





El cap de UTOX-Ceretox, Àngel Menargues, ha explicat que les proves de seguretat in vitro i in vivo i les noves normatives fan que els programes d'avaluació clàssics incloguin, cada vegada més, proves i mesures més precises per "quantificar correctament l'efecte neurotoxicològic de nous candidats farmacològics".





La plataforma també ofereix la possibilitat de fer proves en models in vitro de malalties neurodegeneratives com les de Parkinson i Huntington, que han estat desenvolupats per investigadors de la UB, així com estudis in vitro i in vivo realitzats sota normatives de bones pràctiques de laboratori.