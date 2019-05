El Govern del Regne Unit ha admès que ja no hi ha temps suficient per a completar el procés de ratificació de l'acord de sortida de la UE abans de les eleccions europees, de manera que els ciutadans britànics estaran cridats a les urnes el proper 23 de maig.









El número dos de l'Executiu, David Lidington, ha reconegut que el Govern s'ha quedat sense temps per evitar uns comicis que, d'haver-se complert els terminis inicials, no haurien d'haver tingut lloc. Regne Unit havia d'haver abandonat la UE el 29 de març.





Lidington ha dit a la BBC que, "legalment", al país no li queda una altra opció que tornar a treure les urnes, cosa que farà el proper 23 de maig, el primer dels quatre dies en què els europeus dels 28 països que integren la UE elegiran els seus respectius representants a l'Eurocambra.





No obstant això, Lidington confia que els eurodiputats britànics "no arribin a prendre possessió dels seus escons", pel que ha cridat a "redoblar els esforços" per concloure el procés de ratificació de l'acord de retirada abans de l'1 de juliol, data de constitució del Parlament Europeu.





L'última pròrroga a la qual ha accedit Brussel·les autoritza la permanència del Regne Unit fins al 31 d'octubre, encara que la primera ministra, Theresa May, ha reiterat el seu desig de no esgotar el termini, per la qual cosa està immersa en un procés negociador amb el partit Laborista.





El caos polític és de tal magnitud que el Partit del Brexit, fundat per l'antic líder de l'UKIP Nigel Farage, figura com a favorit de cara a les pròximes eleccions europees, per davant de laboristes i conservadors, que quedarien en segona i tercera posició, respectivament, segons els sondejos.