El sindicat de Mossos Sap-Fepol convoca mobilitzacions per la falta d'efectius policials

El sindicat de Mossos d'Esquadra Sap-Fepol ha anunciat aquest dimarts que el 14 de maig començarà a mobilitzar-se per la manca d'efectius al cos policial, amb una concentració davant la comissaria ubicada a la plaça Espanya de Barcelona.









Aquestes mobilitzacions començaran en la data prevista "si ningú reacciona" des de la Conselleria d'Interior i atén les seves reclamacions laborals, ha explicat el portaveu de Fepol, Toni Castejón, acompanyat de representants sindicals d'agents i comandaments de Mossos.





Ha alertat que hi ha una greu situació a Catalunya i Barcelona "per la deixadesa política" i la manca d'efectius, i ha afegit que en els últims mesos el dispositiu Toga --de vigilància de seus judicials-- ha empitjorat la situació.





I ha lamentat que senten que s'han ignorat les seves reivindicacions laborals: "Fa mesos que no tenim notícia, cap tipus de negociació continua oberta mentre veiem que altres col·lectius de la Generalitat tenen propostes sobre la taula".





Preguntat per les declaracions de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, al·ludint a l'abandó de la seguretat a la capital catalana per part de la Generalitat per electoralisme, Castejón ha considerat que el problema "no és de fa un mes ni de dos".





"Barcelona té un greu problema de seguretat fa anys", ha afirmat, i ha contextualitzat les declaracions en el procés electoral.









BORSA D'HORES ESTRUCTURALS





La portaveu de Sap-Fepol, Imma Viudes, ha augurat que la Conselleria d'Interior al·legarà que aquest estiu s'incorporaran 500 agents en pràctiques per donar suport i donar cobertura al territori català, el que ha considerat que és "com llançar una galleda d'aigua al desert "perquè ho considera insuficient.





Ha recordat que a la Junta de Seguretat de 2009 es va determinar un dèficit d'uns 2.000 mossos, i ha apostat per una bossa d'hores estructurals per cobrir torns sense efectius, de manera que agents en la seva setmana de descans "voluntàriament" puguin optar a presentar-se a aquests torns.





Davant l'"immobilisme" de l'administració, han fet públiques algunes dades sobre la manca d'efectius a l'abril, com que a Sabadell (Barcelona) hi va haver un dia amb dues dotacions policials i una d'elles encarregada del dispositiu Toga, o que una nit a Terrassa (Barcelona) només hi havia una dotació efectiva al carrer.





Viudes ha afegit que hi ha hagut casos d'esperes de fins a cinc hores davant incidents consumats com un robatori amb força.





Castejón també ha criticat la "irresponsabilitat o deixadesa" en la gestió dels menors estrangers no acompanyats (Mena) a Barcelona, i ha assegurat que en els últims dies hi ha hagut diverses detencions d'aquests menors, principalment per furts o robatoris.