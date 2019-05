El FC Barcelona ha perdut aquest dimarts davant el Liverpool FC (4-0) i ha quedat eliminat de la Lliga de Campions en semifinals, deixant escapar un avantatge de 3-0 de l'anada al Camp Nou i convertint a Anfield en el ' Olímpic de Liverpool', revivint el malson de Roma de l'any passat i quedant-se sense la final de l'Wanda Metropolità.









Tenia tot a favor al Barça per estar a Madrid, un avantatge clar i la convicció d'haver après la lliçó de Roma. S'havia passat el mur de quarts, per primera vegada després de tres edicions caient en aquesta fase, i Messi venia de fer una exhibició en l'anada, però Anfield, el temple d'Anfield, va ser massa.





El Liverpool mai va caminar sol. El famós càntic, l'himne, el 'You'll never walk alone' va funcionar d'allò més bé. Van entrar els 'reds' al partit a mossegar i ho van fer, amb un gol de Divock Origi al minut 7 aprofitant un rebuig massa frontal de Marc-André Ter Stegen a tir de Henderson.





Quatre eren els gols que necessitava el Liverpool, i els va convertir. Un darrere l'altre, pas a pas com demanava Jürgen Klopp en la prèvia, i amb un joc directe i aquest cop sí amb encert davant la meta del Barça. Els blaugranes, lluny de ser letals, van tenir diverses ocasions de gol, frustrades totes per Alisson.





El Barça es va anar condemnant a si mateix a tornar a morir al 'Colosseo', anomenat aquest cop Anfield. L'any passat, els d'Ernesto Valverde van guanyar 4-1 a casa i van perdre 3-0 a l'Olímpic de Roma. Aquest cop tenien a favor el fet de no haver encaixat a casa, però van perdre 4-0. Suspens ia resar per canviar la seva fortuna d'aquí a un any.





Es recordaria de la seva decisió Ousmane Dembélé, al final del partit d'anada, quan va fallar estrepitosament el que era el 4-0. D'haver marcat, el partit de tornada hauria anat a la pròrroga. Però el Barça d'aquest dimarts no va saber evitar que els 'reds' celebressin gairebé com el títol la victòria. Que va arribar, a més, sense Mohamed Salah ni Roberto Firmino, els seus màxims golejadors, tots dos lesionats.





No tindrà el seu 'copa tan bonica i tan desitjada' Leo Messi, que una vegada més podrà celebrar una Lliga, qui sap si un doblet amb la Copa del Rei, però no una 'Champions' ni un triplet. Un ensopegada més per a un Barça que no va sortir a perdre, com semblava que succeïa a Roma, que va tenir una actitud bona i diversos gols fregats, però no va entrar la bola i la final del Wanda es va esvair.