La Secció Setena de l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 70 anys de presó a Tomás Pardo, conegut com el 'violador de Martorell', per segrestar, violar i apunyalar una dona durant un permís penitenciari, a la qual va llançar en un barranc i la va tapar amb terra i fulles pensant que l'havia matat a Castellbisbal (Barcelona) el 29 d'octubre del 2016.









Segons ha informat aquest dimecres el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el tribunal el condemna pels delictes de detenció il·legal (20 anys de presó), assassinat en grau de temptativa (30 anys), delicte continuat d'agressió sexual (15 anys) i robatori amb intimidació (cinc anys).





La sala també acorda la prohibició d'aproximar-se a la víctima i comunicar-se amb ella durant 95 anys i fixa una indemnització de 1,1 milions d'euros.





VA ACTUAR "PER RAONS DE GÈNERE"





En la seva sentència, l'Audiència ha aplicat l'agreujant de reincidència i el d'abús de superioritat, així com d'haver comès l'agressió i la temptativa d'assassinat per raons de gènere.





L'Audiència considera provat que, a primera hora del 29 d'octubre de 2016, aprofitant un permís penitenciari, Tomás Pardo va abordar a la víctima en un aparcament d'Igualada quan acabava d'entrar en el seu cotxe i li va exigir, amenaçant-la amb una navalla, que li portés a Martorell.





Després d'obligar-la a conduir el vehicle 53 quilòmetres, la va portar a carrer sense sortida de la localitat de Castellbisbal, pròxima a una zona boscosa, la va obligar a detenir la marxa i baixar-se del cotxe, i sense deixar d'exhibir la navalla i agafant-la per la mà, "a endinsar-se en una zona boscosa seguint un camí forestal".





"T'HA TOCAT"





Després de caminar uns metres, després d'abandonar el camí forestal i endinsar-se per un altre camí secundari més ocult, Marró li va dir a la víctima "t'ha tocat" i la va violar diverses vegades.





Posteriorment la va obligar a endinsar-se més en el camí, li va robar les claus del cotxe i una targeta bancària amb el codi de seguretat, i la va portar fins al llit d'un torrent, on la va apunyalar cinc vegades amb la navalla en el coll i en la zona lumbar.





Ho va fer actuant "de forma totalment sorprenent i sense intercanviar paraula, amb la intenció de causar-li la mort per a evitar la seva identificació i detenció", i la dona, com a única maniobra de supervivència que li quedava, va decidir fer-se passar per morta.





LA VA TIRAR D'UN BARRANC





Tomás Pardo, creient que la dona havia mort, la va arrossegar uns metres i la va llançar per un barranc d'uns cinc metres d'altura i, a continuació, li va tirar terra per damunt i diverses branques per a ocultar-la i impedir que pogués ser trobada.





La dona va aconseguir sobreviure i, com a conseqüència d'aquests fets, a més de sofrir nombroses ferides, pateix estrès postraumàtic, amb quadre continu d'angoixa, ansietat i depressió, que l'obliga a seguir un tractament psiquiàtric "sense que pugui albirar-se la seva estabilització o millora simptomàtica".





L'acusat ja havia estat condemnat per agressió sexual, robatori violent i homicidi la Secció Segona de l'Audiència de Barcelona el 20 de desembre de 2004, una sentència que estava complint en el moment dels fets.