Disney ha actualitzat el seu calendari d'estrenes fins 2027 posant data a un total de 63 pel·lícules. La descomunal xifra inclou cintes de Marvel, Lucasfilm, Fox o Pixar per als pròxims vuit anys i és d'esperar que més produccions s'afegeixin a la llista de llançaments de la Casa del Ratolí.









Nombroses adaptacions d'imatge real han estat datades, encara que no totes han confirmat quin dels clàssics d'animació Disney s'actualitzaran. Estan confirmades les dates de 'Aladdin', 'El rei lleó' i 'Mulán', a les quals se sumaran fins a nou produccions d'imatge real sense títol d'històries clàssiques. També està en marxa la seqüela de 'Malèfica', que arribarà el 18 d'octubre de el 2019.





En animació, 'Toy Story 4' s'estrenarà el 21 de juny de 2019, i 'Frozen 2' el 22 de novembre del mateix any. 'Onward', la nova pel·lícula de Pixar, s'estrenarà el 6 de Març de 2020, i fins a quatre pel·lícules més de l'estudi d'animació arribaran a la gran pantalla, totes sense títol, fins 2022. Una estrena a l'any, menys el 2022, que acollirà dues produccions de l'estudi.





Pel que fa a Marvel, Disney ha programat vuit pel·lícules dins de la Fase 4 del UCM, totes sense títol. La pel·lícula en solitari de 'Viuda Negra' podia arribar l'1 de maig de 2020, ja que és la propera cinta programada per entrar en producció. Se sap que 'The Eternals' i 'Doctor Strange 2' també són a prop de començar la seva producció, i 'Shang-Chi' també està en desenvolupament. Tenint en compte això, sembla probable que un d'aquests títols es porti aquesta data de novembre de 2020.





Pel que fa a 'Star Wars', Lucasfilm ha confirmat tres noves pel·lícules sense títol que s'estrenaran a partir de 2022. Les cintes arribaran a les sales cada dos anys, tot i que encara no se sap de quines pel·lícules es tracten. Tant Rian Johnson com David Benioff i DB Weiss, creadors de 'Joc de Trons' treballen des de fa mesos en noves històries per a la saga galàctica i podrien encarregar-se d'una nova trilogia de la saga.





A més, Disney ha confirmat les dates de les seqüeles d''Avatar', la segona entrega retarda la seva estrena un any, fins a desembre de 2021, així com una nova pel·lícula de 'Kingsman', el cinquè lliurament de 'Indiana Jones' i la data oficial d'estrena de 'The New Mutants'. També s'ha anunciat la qual l'adaptació de 'West Side Story' dirigida per Steven Spielberg arribarà a les sales el 18 de desembre de 2020.