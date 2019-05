'L'Anunciació' de Fra Angelico com mai abans l'havies vist

El Museu Nacional del Prado ha presentat aquest dimecres, 8 de maig, l'obra 'L'Anunciació' de Fra Angelico, que data de l'època de 1420 i va arribar a Espanya en 1611, després de la finalització de la seva restauració, que va començar al març de 2018 per recuperar "la llum i el color" de l'original de l'autor i ha donat lloc a l'exposició 'Fra Angèlic i l'origen del Renaixement florentí', la inauguració tindrà lloc el proper 28 de maig.





Així ho ha explicat als mitjans de comunicació el director adjunt de conservació del Museu del Prado, Andrés Úbeda, que ha denominat aquesta obra com "una referència del Museu" i ha explicat que "el miracle" de la seva restauració, realitzada per Almudena Sánchez , s'ha dut a terme a causa de la donació de 150.000 euros per part de Friends of Florence i American Friends of the Prado Museum.





Per la seva banda, Almudena Sánchez, ha assenyalat que la restauració d'aquest treball, primer altar florentí d'estil renaixentista en el qual es fa servir la perspectiva per organitzar l'espai, ha suposat "una enorme responsabilitat" per a l'equip i ha constat de tres fases en què s'ha buscat recuperar els elements característics de Fra Angelico que s'han perdut amb el pas del temps.





En concret, Sánchez ha indicat que durant la primera fase s'han dut a terme anàlisis de l'obra i de les seves principals problemes, localitzats especialment en l'àngel Gabriel i en la Verge, així com estudis tècnics per conèixer el seu estat de conservació, per a la qual que ha hagut de viatjar a Florència i visitar el centre de restauració Opificio delle Pietre Dure i el Museu de Sant Marc, que alberga diverses obres de l'artista florentí, entre d'altres.





D'altra banda, ha indicat que s'ha realitzat una neteja de la capa grisa de brutícia que cobria la superfície de l'obra enfosquint i una eliminació de les repintades d'oli procedents d'intervencions anteriors, concentrats en la unió de dos dels quatre panells que formen el suport de la pintura per amagar una esquerda que travessava l'ala de l'àngel Gabriel i dividia aquesta figura en dos.





En aquest sentit, s'ha emprat un mètode de neteja sense risc per a l'obra basat en l'ús d'un gel de silicona, que actua com a vehicle del medi aquós protegint la pintura i actuant sobre la capa de brutícia, que ha permès eliminar la capa grisenca i recuperar els colors característics de Fra Angelico, així com el contorn original de l'ala de l'àngel Gabriel, la neteja va donar lloc a l'aparició d'una partícula d'or que, segons ha apuntat Sánchez, ha revelat les seves dimensions reals.





Així, les següents fases de la restauració han consistit en l'estucat de les faltes de colors per anivellar-a la superfície i en la reintegració cromàtica de les mateixes, amb aquarel·la i pigments de vernís.





D'altra banda, Sánchez ha afirmat que del conjunt d'intervencions anteriors, els retocs han ocasionat una "alteració estètica" en l'ala de Gabriel i en el mantell lapislàtzuli de la verge, es té constància documental de l'última, realitzada al Museu del Prat per Jerónimo Seisdedos entre 1943 i 1944.





"Hi ha hagut dos grans reptes: l'eliminació de la capa grisenca de pol·lució, perquè calia eliminar-la amb un mitjà aquós sobre una capa de tremp molt delicada i sensible a l'aigua i les repintades ocasionats per haver estat pintada sobre en diverses ocasions", ha afegit.





Així mateix, ha destacat que el moment "més emocionant" del procés ha estat l'aparició de la llum que es desconeixia quan van començar els treballs de restauració i neteja, així com dels colors i la tècnica "plena de detalls d'altíssima qualitat que parlen de l'època de Fra Angelico miniaturista".





Sánchez ha assegurat que el "bon estat de conservació de l'obra" ha permès conservar fins a l'actualitat elements de la composició "molt fràgils", com les pestanyes de l'àngel i de la Verge, les lletres del llibre recolzat en el mantell de la mateixa o la barba d'Adam, entre d'altres.





L'EXPOSICIÓ





L'obra de Fra Angelico s'exposarà al Museu del Prado com a nucli central de la mostra 'Fra Angelico i els orígens del Renaixement florentí', que es podrà veure al Museu del Prado a partir del 28 de maig, que estudiarà els inicis del Renaixement Florentino al voltant de 1420 i 1430, amb especial atenció a la figura d'aquest artista.





Així mateix, aquesta exposició comptarà amb gairebé vuitanta peces, obres florentines les restauracions s'estan duent a terme a Itàlia, de la mà de Friends of Florence i American Friend of Prat Museum, que ha posat en marxa tres edicions d'El Prado en las calles' amb l'objectiu de mostrar les obres del Museu a Nou Mèxic, una iniciativa a la qual han acudit més de 150.000 persones.





Així, entre les obres que es podran veure a la mostra es troben 'Verge amb Nen' i 'Querubí', de Michele da Firenze, propietat del Museu Nazionale del Bargello; la terracota de Donatello, 'Verge amb Nen en tron', del Museo di Palazzo Pretorio; o 'Trinidad' de Gherardo Starnina a la Collezione Chiaramonte Bordonaro.





L'exposició estarà composta també per altres dues pintures de Fra Angelico, recentment incorporades a la col·lecció del Museu: 'Funeral de Sant Antoni Abat' i 'Verge de la Granada', ambdues obres procedents de les col·leccions del duc d'Alba.