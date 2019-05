L'Oficina del Representant Comercial dels EEUU segueix endavant amb els tràmits burocràtics necessaris perquè aquest divendres entre en vigor la pujada d'aranzels des del 10% al 25% a productes xinesos per valor de 200.000 milions de dòlars (178.592.000 d'euros) amb la que Washington ha amenaçat a Pequín, segons reflecteixen els registres oficials nord-americans.









El document que oficialitza la pujada aranzelària ha estat presentat ja per les autoritats nord-americanes al Registre Federal per a la publicació aquest dijous, tot i que si finalment fos inclòs en el butlletí oficial, l'alça de taxes no entraria en vigor fins aquest divendres.





"D'acord amb la direcció del president, el representant comercial dels EEUU ha determinat modificar l'acció adoptada incrementant el tipus addicional del aranzel des del 10% al 25% per als productes procedents de la Xina coberts per la mesura de setembre de 2018", recull el document registrat per a la seva publicació.





Referent a això, l'Oficina del Representant Comercial ha decidit establir un procediment pel qual es pot demanar que alguns productes classificats dins d'un subtítol aranzelari al setembre de 2018 siguin exclosos de taxes addicionals.





No obstant això, tot i seguir endavant amb els tràmits per complir la seva amenaça, l'Administració Trump ha assenyalat que Pequín ha indicat la seva voluntat d'arribar a un acord comercial en el marc de les converses que les delegacions d'ambdós països reprendran aquest dijous a Washington.