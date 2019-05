El líder d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha anunciat aquest dimecres que el seu partit no donarà suport que la Cambra catalana designi senador al primer secretari del PSC, Miquel Iceta.









En declaracions als mitjans, ha criticat les formes del PSC de plantejar a Iceta com a candidat a presidir el Senat, ja que assegura que ERC ho sap per la premsa: "Entenem que ja tenen els vots necessaris per tirar aquesta proposta endavant i que en aquests vots no compten els d'ERC".





Iceta només pot accedir a la condició de senador a través d'una designació del Parlament, ja que no es va presentar a les llistes del Senat de les últimes eleccions generals, per la qual cosa haurà de buscar els suports necessaris perquè la Cambra doni llum verda al fet que sigui senador per designació autonòmica.





Segons Sabrià, com el PSC no ha contactat amb ERC per plantejar la possibilitat de designar Iceta com a senador i comptar amb el suport dels republicans, entén que no esperen els vots d'ERC: "Si no, s'hauria plantejat d'una altra manera".





"Així no es fan les coses, no és manera de prendre decisions", ha recriminat, i ha afegit que han parlat amb el PSC després d'assabentar de la notícia a través de la premsa.





També ha recriminat que "supediten les institucions catalanes a les decisions que prengui el PSOE respecte a les seves cadires", i ha insinuat que tindran el suport de Cs.





POSSIBLE CONDICIÓ





Sabrià ha dit que és el PSOE qui ha de donar "respostes" si vol el suport d'ERC, i que una de les primeres votacions que es farà al Senat és el suplicatori dels presos independentistes escollits com a senadors o com a diputats al Congrés.





"Tombar aquest suplicatori suposaria la llibertat immediata i la fi del judici. Ens agradaria molt saber quina serà la posició del PSOE en aquest tema", ha advertit.





Preguntat per si això podria ser una condició per donar suport a la designació d'Iceta, Sabrià ha dit que és un "exemple excel·lent de les respostes que ha de donar el PSOE abans d'establir algun tipus de compromís".