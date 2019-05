El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha afirmat que "no hi ha excusa" per justificar la jugada del quart gol del Liverpool que ha suposat l'eliminació blaugranaa (4-0), en la qual la passivitat de la defensa ha permès rematar tot sol Origi, i ha lamentat que els aficionats hagin viscut una altra "nit nefasta" després de la de l'any passat a Roma.









"Un gol sorpresa, hi havia certa distracció, desorientació, no ho sé... Aquest quart gol ha refredat completament l'ambient de l'equip. No hi ha excusa", ha assenyalat a Movistar Lliga de Campions.





El màxim mandatari blaugrana ha lamentat que, per segon any, tornin a viure "una nit nefasta". "És un altre cop dur; en vam tenir un l'any passat contra la Roma. És una decepció. Em sap molt de greu per als aficionats, els que han vingut fins a Anfield per veure l'equip. Ha estat impossible. Felicito el Liverpool, per descomptat, perquè ha fet un gran partit", ha indicat.





Sobre les raons de què ha pogut passar, Bartomeu ha assegurat que "n'hi haurà moltes", però que "en calent" s'estima més no valorar-les. "Tenim una final de Copa del Rei aquests propers dies. És molt difícil explicar per què, l'any passat contra la Roma i avui també. Hi haurà temps de reflexionar", ha apuntat.





"Ara toca aixecar l'equip perquè hi ha una final de la Copa del Rei contra el València i cal mirar d'anar-hi amb tots els ànims possibles. Seran dies difícils", ha afegit.