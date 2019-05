Iglesias demana presidir el Congrés a canvi de la investidura

El líder de Podem, Pablo Iglesias, es va reunir dimarts passat a la Moncloa amb Pedro Sánchez i li va fer saber que, a canvi de la investidura, la formació podemita vol formar part del Govern, ja sigui "en ministeris, amb cares reconeixibles de Podem o càrrecs institucionals com la presidència del Congrés ".









Així ho destaca 'El Independiente', ja que el partit d'Iglesias no està disposat a investir Sánchez a canvi de res.





Podem, per la seva banda, després de la cita d'Iglesias i Sánchez a la Moncloa, es va reunir per analitzar el que ha passat. A la reunió van estar presents Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra, Rafa Mayoral, Glòria Elizo i Pablo Gentili, entre d'altres. Tot i que el que no va estar present va ser el secretari d'Organització del partit, Pablo Echenique.





Es van tractar els resultats de la reunió entre Iglesias i Sánchez, on el líder de la formació estatge va admetre que "estem d'acord en posar-nos d'acord" i, a més, Rafa Mayoral, es va oferir per assumir la presidència de la segona alta institució de l'Estat després de la Casa de Sa Majestat el Rei, tal com afirma el mitjà citat.





MONTERO DEIXA CAURE QUE PODEM VOL PRESIDIR CONGRÉS





La proposta va comptar amb la negativa d'Irene Montero, remarcant que potser el perfil de Elizo, considerada més conciliadora que Mayoral, sigui acceptat millor pels socialistes.





Montero va deixar entreveure en una entrevista a la Ser que el seu partit vol presidir el Congrés si no entra a l'Executiu socialista.





A més, li van preguntar sobre si algú del seu partit podria acabar substituint Ana Pastor, va admetre que "estem parlant de la composició de la Mesa, òbviament de totes les posicions de la Taula, inclosa la presidència. Algú haurà de ocupar la presidència del Congrés ", ha assenyalat.