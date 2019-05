Empat tècnic entre Colau i Maragall, segons el CIS

La candidatura d'Ada Colau (BComú) a l'Ajuntament de Barcelona i la d'Ernest Maragall (ERC) podrien empatar si les eleccions municipals fossin aquest dijous, segons una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS).





En estimació de vot i regidors: dóna un 23% per Colau amb una forquilla de 10-11 regidors; un 22,9% per Maragall amb una forquilla de 9-11; Collboni el 12,9% amb 6-7; Valls l'11,9% amb 5-6; i Forn el 11,2% amb 5-7.





Els dos últims partits a aconseguir representació al consistori serien el PP (amb 2-3 regidors i un 6% d'estimació de vot) i la CUP (amb dos actes i el 5,3%), mentre que el sondeig pronostica que es quedarien fora Vox, Pacma i la llista de Jordi Graupera.





En intenció directa de vot, el sondeig llança que Maragall aconseguiria un 15,3%; Colau el 15,1%; el PSC de Jaume Collboni un 9,5%; BCN pel Canvi-Cs de Manuel Valls un 5%; JxCat de Joaquim Forn un 4,5%; la CUP d'Anna Sortint un 3,2%; i el PP de Josep Bou un 2,2%.





Amb aquests resultats, l'Ajuntament seguiria molt fragmentat i l'únic pacte a dos que permetria un govern municipal amb majoria absoluta seria precisament un pacte entre Colau i Maragall.





El nombre d'enquestats és de 782 persones i el sondeig es va fer del 21 de març al 23 d'abril, en plena precampanya i campanya de les generals, que ERC va guanyar a Catalunya i el PSOE a tot Espanya.





PARTICIPACIÓ I INDECISOS





Altres dades rellevants són que el 79,8% de barcelonins té pensat votar amb tota seguretat; un 10,1% probablement sí; un 2,7% probablement no; un 5,2 no ho farà amb total seguretat; un 1,9% no ho té decidit; i un 0,3% no contesta.





D'entre els veïns de la capital catalana que tenen decidit votar, l'enquesta detecta un elevat nombre d'indecisos: un 33,7 no té decidit el seu vot; un 63% sí; un 0,4 no sap; i un 2,8% no contesta.





La mitjanit d'aquest dijous a divendres començarà la campanya de les municipals -també de les europees- i ja són diversos els sondejos recents que pronostiquen un mà a mà entre Colau i Maragall.





Si l'escenari final fos un empat a regidors, serà clau en la nit electoral del 26 de maig saber qui aconsegueix més vots que l'altre, per l'afegit de legitimitat que això li donaria per reclamar l'Alcaldia per a si mateix.