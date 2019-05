El PSOE guanyaria les europees i Puigdemont obtindria un escó

El Partit Socialista encapçala la intenció de vot per a les eleccions europees, segons l'enquesta que el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) publica aquest 9 de maig.

MÉS INFORMACIÓ Empat tècnic entre Colau i Maragall, segons el CIS





Els socialistes obtindrien entre 17 i 18 escons al Parlament Europeu amb entre el 29% i el 31% dels vots.





El segueix el PP, amb entre 11 i 12 escons, Ciutadans amb entre 8 i 9 escons i Unides Podem canviar Europa amb 8.





La ultradreta de Vox, que aconsegueix per primera vegada representació, tindria entre 4 i 5 escons.









La candidatura 'Ahora Repúblicas' que agrupa ERC, Bildu i BNG, obtindrà tres escons amb entre un 5 i un 7 per cent dels vots, mentre que Coalició per una Europa Solidària (PNB, Geroa Bai, CC i Compromiso por Galicia) aconseguirà un.





BORRELL, EL MILLOR VALORAT AMB 5 SOBRE 10





Entre els caps de llista, el millor valorat és el socialista Josep Borrell, amb un 5 sobre 10. L'avui ministre d'Exteriors és el segon més conegut (per un 62%), molt prop del d'ERC, Oriol Junqueras (65%), la valoració de la qual és de 3,1 punts.





La segona millor nota és per a la candidata d'Unidas Podemos, María Eugenia Rodríguez Palop, amb 4,1, si bé un 71,3 per cent dels enquestats van dir que no la coneixen. Idèntic problema té Luis Garicano (Cs), que aconsegueix un 4 però és desconegut per al 70 per cent.





La 'popular' Dolors Montserrat, exministra i exportavoz en el Congrés, és desconeguda per a un 42,7 per cent dels enquestats i rep 3,1 punts. A Jorge Buxadé, de Vox, va dir no conèixer-li un 49,5 per cent (la seva valoració és de 2,1 punts).





Si es confirmen els pronòstics, el PSOE millorarà el seu resultat de 2014 en tres o quatre escons, amb almenys un 6 per cent més de vots, mentre que el PP perdrà entre 6 i 8 punts percentuals i entre quatre i cinc eurodiputats.





SONDEIG PREVI A LES ELECCIONS GENERALS





L'enquesta es basa en 17.641 entrevistes personals realitzades abans de les eleccions generals, concretament entre el 21 de març i el 23 d'abril, és a dir, coincidint, en la seva fase final, amb la campanya electoral per al 28A.





En aquest moment, un 10,4 per cent tenia clar que no votarà i un 29 per cent no l'havia decidit encara. En les eleccions europees la participació sol ser baixa (a penes un 46 per cent en 2014), però en 2019 coincidiran amb les municipals i autonòmiques, així que el CIS preveu un efecte arrossegui i una participació del 63 per cent, equivalent a la de 1999, l'última vegada que van coincidir.





El 71,6 per cent dels enquestats opinen que les decisions que es prenen en el si de la UE afecten molt o bastant a la vida dels espanyols. No obstant això, només un 30 per cent diuen observar amb "molt" o "bastant" interès aquestes eleccions, enfront dels quals confessen poc (42,6 per cent) o cap (27 per cent).





Cs MILLORA LA SUMA AMB UPYD





Per part seva, Ciudadanos aconseguirà millorar els resultats de fa cinc anys, no només els seus (va aconseguir a penes un 3,6 per cent de vots) sinó també la suma dels seus vots amb els de UPyD, que ara ha arribat a un acord amb els d'Albert Rivera. Passarien, així, de 6 a 8 o 9 eurodiputats i creixerien entre un 4 i 6 per cent en vots.





Quant a Unidas Podemos, perdran entre 3 i 5 punts en intenció de vot i tres escons, si es compara el sondeig amb la suma dels resultats Podemos (5) i la Izquierda Plural (6) en 2014.





Si fa cinc anys la coalició de CiU, PNB, CC i Compromís per Galícia aconseguia tres escons, ara, per separat, Lliures per Europa aconseguirà un (el de Puigdemont) i els altres, agrupats en Coalición por una Europa Solidaria, un altre. La coalició d'ERC, Bildu i BNG tindrà tres, els mateixos que van obtenir per separat en 2014 (2 d'ERC).





En canvi, Compromiso por Europa, que agrupa a Compromís, En Marea i la Chunta, es quedarà sense escó -en 2014 Compromís i CHA concorrien al costat de Equo i van aconseguir un eurodiputat--. El partit animalista PACMA tornarà a quedar-se fora de l'Eurocambra.