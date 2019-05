Treballadors del metro de Barcelona tornaran a fer aturades aquest divendres per protestar contra la gestió de la presència d'amiant a la xarxa que està fent Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), per la qual ja han convocat altres vagues, també per al 20 i el 24 de maig.









Faran diverses hores d'aturada per torn: de les 6.00 a les 10.00 hores al matí; de les 16.00 a les 20.00 hores a la tarda, i entre les 21.35 i les 23.35, temps durant el qual els serveis mínims seran del 40% en les hores punta i del 20% a la resta.





Així, el servei funcionarà al 20% entre les 6.00 i les 6.30, i passarà al 40% entre les 6.30 i les 9.30 per ser hora punta, després del que tornarà a passar al 20% fins a les 10.00, moment en què el servei començarà a recuperar la normalitat fins que comenci l'aturada de la tarda, a les 16.00 hores.





Entre les 16.00 i les 20.00 hores els trens circularan al 40%, en ser hora punta, després del que es tornarà a recuperar la normalitat fins que arribi l'aturada de la nit, quan els intervals poden ser de fins a 62 minuts --funcionarà a 20%--, de manera que TMB informarà dels horaris a la seva web.





TMB ha advertit que els serveis mínims, fixats per la Conselleria de Treball de la Generalitat, són "insuficients", pel que ha recomanat evitar usar el metro durant les aturades i intentar buscar alternatives per desplaçar-se.