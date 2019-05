Controlar la tensió arterial i portar una vida saludable, claus per minimitzar el risc d'ictus

Controlar els factors de risc, sobretot la hipertensió arterial i un estil de vida saludable, evitant el sedentarisme, l'obesitat o el tabaquisme, són les mesures més eficaces per minimitzar les possibilitats de patir un ictus, segons el president de la Societat Espanyola de trombosi i Hemostàsia (SETH), José Antonio Páramo.









Cada any, unes 120.000 persones a Espanya pateixen un d'aquests esdeveniments cerebrovasculars, segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), dels quals aproximadament la meitat quedaran amb seqüeles. Representa la segona causa de mort a Espanya (la primera en dones), la primera causa de discapacitat adquirida en l'adult i la segona de demència.





Per comunitats autònomes, Andalusia és la que més casos registra a l'any (21.000), seguida de Catalunya (12.000), Madrid (11.000), Comunitat Valenciana (10.500) i Galícia (7.000).





Es produeix per l'obstrucció del flux sanguini d'una artèria (trombosi, embòlia), el que origina una disminució del reg sanguini en aquesta part del cervell. Les seves conseqüències en el cervell poden ser greus i els símptomes produïts molt incapacitants. Els seus símptomes apareixen de forma brusca i inesperada, i els més comuns són les dificultats per parlar o entendre, la pèrdua brusca de força o sensibilitat en una part del cos i l'alteració de la simetria facial, així com problemes de visió i mal de cap molt intens.





La gran majoria dels pacients solen presentar una combinació de diversos d'aquests símptomes, i amb només experimentar un d'ells, fins i tot si són reversibles o transitoris, ja és motiu d'urgència.





En general, aquestes seqüeles afecten de manera important a la qualitat de vida. Per tot això, l'expert considera "vital" acudir de manera precoç a un centre hospitalari per instaurar el tractament com més aviat millor, així com aprofitar la neuroplasticitat del cervell que fa que, en aquestes primeres hores, sigui més fàcil recuperar les funcions cerebrals afectades.





L'ictus pot ser isquèmic (el més freqüent, correspon a mínim al 75% dels casos) o hemorràgic. El primer es deu a l'obstrucció del flux sanguini en una artèria (trombosi) que dóna lloc a una disminució de l'aportació de sang al cervell, mentre que l'hemorràgic té el seu origen en el trencament d'una artèria. "La naturalesa de l'ictus condiciona el seu tractament, però la rapidesa és el denominador comú a tots ells: cada minut que passa sense atenció mèdica complica la recuperació. Temps és cervell", insisteix Páramo.





Els factors de risc cardiovascular solen estar darrere de la majoria dels ictus (hipertensió arterial, hipercolesterolèmia, obesitat, sedentarisme), i ser major de 60 anys i dona incrementen les possibilitats de patir aquest accident cerebrovascular.