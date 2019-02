La prevenció i un estil de vida saludable poden evitar fins a un 90% dels ictus

El 90% dels casos d'ictus es podrien evitar amb prevenció i un estil de vida saludable, segons han posat de manifest els especialistes els especialistes del Servei de Neurologia de l'Hospital Universitari Insular de Gran Canària, centre de referència en la província de Las Palmas per a la realització de trombectomía mecànica.





Aquesta prevenció passa per la correcció i tractament dels factors de risc modificables: hipertensió arterial, diabetis, hipercolesterolèmia, tabaquisme, obesitat, vida sedentària, consum d'alcohol i drogues, estrès i malalties cardíaques prèvies.









Així ho ha informat la Conselleria de Sanitat del Govern de Canàries, que afegeix que els professionals han recordat que l'ictus és la segona causa de mort a Espanya (la primera en dones), la primera causa de discapacitat adquirida en l'adult i la segona de demència.





D'aquesta manera, els símptomes de l'ictus generalment es produeixen de forma brusca i inesperada i, encara que la seva tipologia depèn de l'àrea del cervell que es vegi afectada, alguns són l'alteració brusca en el llenguatge amb dificultats per parlar o entendre; o la pèrdua brusca de força o sensibilitat en una part del cos.





També produeix una alteració brusca de la visió, com pèrdua de visió per un ull, visió doble o incapacitat per apreciar objectes en algun lloc del nostre camp visual; la pèrdua brusca de coordinació o equilibri; o mal de cap molt intens i diferent a altres mals de cap habituals.