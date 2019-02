És segur fer-se ressonàncies tenint tatuatges?

Investigadors de l'Institut Max Planck per a Ciències Cognitives i Cerebrals Humanes a Leipzig (Alemanya), han realitzat el primer estudi prospectiu sobre avaluació dels possibles riscos de realitzar ressonàncies magnètiques a persones que llueixin tatuatges en els seus cossos.





El director del centre investigador, Nikolaus Weiskopf, explica que es van plantejar aquesta investigació, que publica la revista 'New England Journal of Medicine', a l'preguntar-se si es podrien realitzar ressonàncies a persones tatuades sense cap condició o, en cas contrari, quines restriccions convindria aplicar.













De fet, milions de persones amb tatuatges són escanejades cada any en hospitals i instal·lacions d'investigació a tot el món sense cap efecte secundari ressenyable. Però fins ara no s'havia fet un estudi prospectiu sistemàtic sobre la seguretat d'aquestes proves en persones amb tatuatges. Fins ara, els informes de reaccions adverses generalment es basen en casos individuals i descriuen dues reaccions diferents.





D'una banda, és possible que els pigments en els tatuatges puguin interactuar amb el camp magnètic estàtic de l'escàner. Això es deu al fet que la tinta del tatuatge pot contenir pigments fèrrics i, per tant, magnètics. Els forts camps magnètics involucrats en el procediment poden interactuar amb aquestes petites partícules, que al seu torn poden provocar una sensació de tibantor a la pell tatuada.





No obstant això, hi ha una altra interacció potencial que pot representar, des del punt de vista dels experts, un risc molt més gran. Molts dels pigments de color dels tatuatges també són conductors. Això és un problema perquè en la ressonància dels camps magnètics d'alta freqüència i el tatuatge pot absorbir gran part de l'energia d'aquests camps, el que pot fer que el tatuatge s'escalfi. "En el pitjor dels casos, això pot provocar cremades", alerta Weiskopf.





Juntament amb els seus col·legues en l'University College de Londres, va examinar a 330 participants de l'estudi abans i després de la ressonància magnètica i va provar un total de 932 tatuatges. L'equip va recollir de forma sistemàtica informació sobre els tatuatges dels seus participants: la seva mida, on estaven situats i quins colors es van usar en ells i el país d'origen. La majoria d'ells es van realitzar a Europa, però també a Amèrica, Àsia, Àfrica i Austràlia. La major part de la tinta utilitzada era negra, però també hi havia diversos colors.





Per tal de garantir la seguretat dels participants davant de possibles cremades, es va excloure a alguns voluntaris per la quantitat o mida dels seus tatuatges. Així, no es va permetre que un sol tatuatge superés els vint centímetres i es va establir que no més del cinc per cent del cos estigués cobert per tatuatges.





"Trobem que la majoria dels participants no van notar cap efecte secundari amb els tatuatges -desvela Weiskopf-. Hi va haver un cas específic en què el metge de l'estudi va descobrir que els efectes secundaris, una sensació de formigueig a la pell, estaven relacionats amb la exploració. No obstant això, aquesta sensació desagradable va desaparèixer en 24 hores sense que la persona afectada hagués requerit tractament mèdic ".





Segons Weiskopf, els resultats de l'estudi no només proporcionen informació sobre les pautes de seguretat per a la investigació, sinó que també poden ser útils per a entorns clínics. Les recomanacions existents sobre com escanejar a les persones amb tatuatges sempre es basen en sospesar el risc davant del benefici real de diagnosticar una malaltia. I recorda que, si bé s'ha de tenir en compte que els resultats es limiten a configuracions específiques i tipus d'escàner, aquest estudi se suma al registre de seguretat positiu de les ressonàncies magnètiques.