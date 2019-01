La pressió dels treballadors obliga a reobrir el centre oncològic infantil del Parc Taulí

El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha rectificat la mesura de traslladar l'oncologia pediàtrica de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell a la Vall d'Hebron de Barcelona i es mantindrà en el centre vallesà.





El sindicat UGT va emetre la setmana un comunicat on considera "injustificat el tancament del Servei d'Oncologia Pediàtrica de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell". El sindicat denuncia que "siguin els que siguin els criteris aplicats, econòmics o de qualitat, aquesta decisió precaritza encara més la situació dels serveis sanitaris de la nostra comarca".





El gerent dels Serveis Assistencials de l'Àrea d'Atenció Sanitària del CatSalut, Àlex Guarga, ha detallat que els pacients estabilitzats --fa més de tres anys que estan en tractament-- continuaran a l'hospital perquè mantinguin la proximitat territorial.





No obstant això, els casos amb tractament inferior als tres anys, que és una fase més intensa, s'han de controlar des de la Vall d'Hebron, que actualment treballa a 31 casos actius de Sabadell. Actualment, hi ha 39 nens de l'àrea d'influència vallesana que han superat aquesta fase i, per tant, faran el seguiment des del Taulí amb el desplaçament de les oncólogas incorporades a l'hospital barceloní i que procedeixen del de Sabadell.





Guarga ha calculat que es programaran unes 80 visites anuals a la capital del Vallès Occidental, i ha assenyalat que el Taulí és el centre de referència per a les famílies i que serà pediatria la qual fixarà si el cas es tracta a Sabadell o Barcelona.





El membre el CatSalut ha concretat que el Taulí registra entre nou i deu casos nous anuals de tumors infantils ia la Vall d'Hebron s'atenen un centenar, afegint que l'hospital de la capital catalana disposa de material i recursos per dur a terme, per exemple, una cirurgia complexa.