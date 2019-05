Problemes en diverses estacions del metro per la vaga

La vaga del Metro de Barcelona ha obligat aquest divendres 10 de maig a regular a primera hora l'accés dels passatgers a les estacions de la línia L5 de la Sagrada Família, Verdaguer i la Sagrera L5 i L1-, segons ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).





Els treballadors del suburbà tornen a fer aturades per protestar contra la gestió de la presència d'amiant a la xarxa que està fent TMB per la qual ja han convocat altres vagues, també per al 20 i el 24 de maig.









Faran diverses hores d'aturada per torn: de les 6.00 a les 10.00 hores al matí; de les 16.00 a les 20.00 hores a la tarda, i entre les 21.35 i les 23.35, temps durant el qual els serveis mínims seran del 40% en les hores punta i del 20% a la resta.





Així, el servei funcionarà al 20% entre les 6.00 i les 6.30, i passarà al 40% entre les 6.30 i les 9.30 per ser hora punta, després del que tornarà a passar al 20% fins a les 10.00, moment en què el servei començarà a recuperar la normalitat fins que comenci l'aturada de la tarda, a les 16.00 hores.





Entre les 16.00 i les 20.00 hores els trens circularan al 40%, en ser hora punta, després del que es tornarà a recuperar la normalitat fins que arribi l'aturada de la nit, quan els intervals poden ser de fins a 62 minuts -funcionarà al 20 % -, de manera que TMB informarà dels horaris a la seva web.