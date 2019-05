Colau: "Ho tenim tot per guanyar"

L'alcaldessa de Barcelona i candidata de BComú a la reelecció, Ada Colau, ha obert aquest dijous la seva campanya convençuda que tornaran a guanyar, i ha demanat fer-ho amb més suports que en aquest mandat: "Ho tenim tot per guanyar, i en els propers quatre anys no només consolidarem polítiques valentes, sinó que anirem molt més enllà".









"Qui ho farà si no ho fem nosaltres? Durant dècades suposadament havien governat les esquerres, i no havia estat possible", de manera que rebutgen lliçons dels que creu que van provocar a la ciutat la crisi que ells han revertit, ha dit en la ronda Sant Antoni amb el candidat dels comuns a les europees, Ernest Urtasun, i el del Partit de l'Esquerra Europea, Nico Cué, per obrir la campanya dels comicis europeus i municipals.





"Hem fet ja el més difícil: hem demostrat que l'impossible era possible, i encara volem més", per al que necessiten la força de la gent, ha proclamat Colau, després d'això Urtasun ha defensat que Europa necessita referents com el que ha estat Barcelona els últims anys en polítiques socials i verdes, davant d'unes polítiques neoliberals que creu que han segrestat el somni europeu.





Els regidors Gerardo Pisarello i Gala Pin, que no repeteixen a la llista, han carregat contra els 'lobbies', com després ha fet la regidora i número tres, Janet Sanz -ha negat privilegis també per a la Sagrada Família-, mentre que la regidora i membre de la llista Laura Pérez ha criticat la visió del feminisme de la resta d'alcaldables, i el número dos, Joan Subirats, ha apostat per democratitzar la innovació i la ciència.





En l'acte ha debutat una coral creada per BComú, anomenada Cor Rebel, que ha posat al públic en peu amb cançons com 'Bella Ciao' i 'Gitana hechicera', que Colau ha cantat amb el cor, entonant el 'Barcelona és poderosa, Barcelona té poder ', en un acte amb més de 500 persones, incloent membres de la seva candidatura.